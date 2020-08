Tik Tok: Usa e Cina litigano sul prezzo. Ecco perchè vale ben 30 miliardi

Tik Tok ormai è diventato un caso politico. I colossi Usa vogliono aggiudicarsi il social network cinese, ormai famoso in tutto il mondo per la possibilità di registrare balletti e fare sketch. E' la piattaforma con più download, Trump ritiene sconveniente che le informazioni di milioni di americani finiscano nelle mani di un’azienda cinese, ecco che quindi punta ad aggiudicarsi la piattaforma, ma i cinesi non solo sparano un prezzo alle stelle 30 miliardi, ma fanno sapere che il parere del governo sarà vincolante per dare il via all'operazione finanziaria. L’asse Microsoft-Walmart, - riporta il Fatto Quotidiano - uno dei possibili acquirenti, sarebbe però disposta ad offrire 10 miliardi e si è parlato dell’interessamento di Oracle e quello (non confermato né smentito) di Alphabet, la casa madre di Google.

Secondo le accuse del presidente Usa, TikTok sarebbe un cavallo di troia cinese capace di spiare (non bastasse Huawei) gli americani e di schedarli uno per uno. Scenario possibile, ma non meno di quanto potrebbe fare la Casa Bianca coi social a stelle e strisce. In meri termini economici, questa profilazione si traduce nell ’affaccio all’oceano della pubblicità targhettizzata, ormai fulcro dei mercati online.