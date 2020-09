TikTok rifiuta l’offerta di Microsoft. Smentita pure la partnership con Oracle

ByteDance non vendera' gli asset negli Stati Uniti di TikTok a Microsoft, ne' a Oracle, e non dara' il codice sorgente a nessun gruppo Usa. Lo riferisce l'emittente televisiva statale cinese China Global Television Network, che cita fonti a conferma della notizia, e dell'intenzione, gia' comunicata da Microsoft, di non vendere i propri asset in Usa al gruppo guidato da Satya Nadella. Nessun commento e' finora giunto dal gruppo che gestisce la popolare app di condivisione di video, nel mirino degli Stati Uniti per timori di sicurezza nazionale, e che entro domani dovra' annunciare la vendita delle attivita' negli Stati Uniti a un gruppo Usa per evitare il bando.

Inizialmente si era diffusa la voce che TikTok, la app di condivisione di video nel mirino degli Stati Uniti per timori di sicurezza nazionale, avesse respinto l’offerta di Microsoft per avviarsi verso una partnership con Oracle, come aveva rivelato una fonte al corrente delle trattative citata da Cnbc, dopo che nelle scorse ore Microsoft aveva confermato che ByteDance, il gruppo cinese che gestisce la app, aveva deciso di non vendere al gruppo gli asset negli Usa. “ByteDance ci ha fatto sapere oggi che non intende vendere le attività negli Usa a Microsoft”, ha reso noto il gruppo guidato da Satya Nadella, in un post sul proprio blog.

“Crediamo che la nostra proposta sarebbe stata buona per gli utenti di TikTok, e allo stesso tempo avrebbe protetto gli interessi di sicurezza nazionale”. TikTok è stata colpita il mese scorso da un ordine di vendita delle attività negli Stati Uniti e un annuncio a riguardo è atteso entro domani per evitare il divieto di operare negli Usa che scatterebbe il 29 settembre prossimo. L’accordo deve essere, invece, finalizzato entro il 12 novembre prossimo. Con l’esclusione di Microsoft,sembra in prima fila per un accordo Oracle, gruppo della Sylicon Valley che ha forti legami con l’amministrazione guidata da Donald Trump, e che offre infrastrutture cloud, pur non essendo tra i maggiori gruppi Usa in questo campo.

La notizia arriva pochi giorni dopo l’annuncio del governo cinese di nuove restrizioni nelle esportazioni, decisione che aveva messo in dubbio l’accordo tra l’app che ha base a Pechino e il gruppo americano. Il presidente Donald Trump aveva ripetutamente minacciato di bloccare TikTok negli Stati Uniti se la app non fosse stata venduta agli americani entro il 15 settembre.