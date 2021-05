TikTok, si dimette il capo Yiming: "Non ho le qualità del leader ideale"

A sorpresa, il presidente e co-fondatore di ByteDance, proprietario di TikTok, ha annunciato le dimissioni. Con un conto in banca di 36 miliardi di dollari, Zhang Yiming, nato nel 1983, 38enne, è stato il più ricco della Cina lo scorso anno, secondo Forbes. In un'email ai dipendenti, Zhang ha detto di volersi concentrare sulla "strategia a lungo termine" del gruppo.

"In realtà, non ho le qualità del leader ideale. Non sono molto socievole, preferisco attività solitarie come navigare su Internet, leggere, ascoltare musica e fantasticare su ciò che è possibile. Sono più interessato ad analizzare i principi organizzativi e di mercato che che a gestire effettivamente le persone", ha scritto.



Passa la mano a Liang Rubo, altro co-fondatore e finora responsabile delle risorse umane. L'annuncio arriva mentre le autorità cinesi rafforzato il controllo sul web per limitare l'influenza dei giganti tecnologici. Una stretta che ha toccato anche ByteDance, per la presunta violazione delle regole di monopolio e ammonendo i colossi di Internet sulle responsabilità nei confronti della societa'.

Zhang è stato anche sottoposto alle enormi pressioni dell'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump per convincere il mondo che TikTok non consegnerà i dati al Partito comunista cinese, proteggendo al contempo la sua immagine sul fronte domestico non dando l'impressione di cedere alle richieste dell'Occidente.

ByteDance era tra le 34 società tecnologiche convocate dalle autorità di regolamentazione cinesi ad aprile alle quali è stato detto di sottoporsi a una "rettifica completa" e di "ascoltare l'avvertimento" di Alibaba, sanzionata con una multa antitrust di 2,8 miliardi di dollari per abuso di posizione dominante.

TikTok ha circa un miliardo di utenti in tutto il mondo, inclusi oltre 100 milioni negli Stati Uniti, dove l'amministrazione Trump avanzò una serie di richieste alla società cinese per problemi di sicurezza, compresa la vendita forzata delle operazioni americane per evitare il rischio di chiusura.

L'azienda, di contro, ha insistito sul fatto che non fornirà mai i dati degli utenti al governo cinese: ByteDance conta più di 60.000 dipendenti in 30 Paesi e lo scorso anno Zhang ha detto che stavano cercando di reclutarne altri 40.000 circa. Tra i prodotti gestiti c'è anche Douyin, la versione in mandarino di TikTok, nonche' l'app di aggregazione di notizie Jinri Toutiao e l'app di produttività Lark, che offre funzioni di archiviazione cloud, chat e calendario.