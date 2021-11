Tim si allinea verso il prezzo d'Opa di Kkr. Corre anche Vivendi

Dopo il rally in pre-apertura, al suono della campanella le azioni Tim scattano subito grazie ai copiosi acquisti verso il prezzo dell’Opa amichevole degli americani di Kkr che valorizza il titolo 50,5 centesimi con un premio del 46% rispetto alla chiusura di venerdì. Così il titolo a Piazza Affari prima non fa prezzo, essendo sospeso per un eccesso di rialzo con un teorico +30,79%, poi rientra in contrattazione e guadagna oltre il 21% a 0,42 euro. Sale alla borsa di Parigi anche il titolo Vivendi che scatta del 12,1% dopo l’offerta del concorrente Kkr, segno che il mercato ragiona sul fatto che i francesi cercheranno di spuntare un rialzo che consenta alla media company controllata dalla famiglia Bollorè di far arrivare soldi freschi in cassa cercando di limitare il più possibile la minusvalenza latente dell’investimento in Tim.

In attesa di conoscere la risposta di Vivendi all'offerta di Kkr su Tim infatti la borsa specula. Il prezzo dell’Opa (per ora solo in una manifestazione di interesse non vincolante e indicativa) a 50,5 centesimi implica un premio del 46% rispetto alla chiusura di venerdi' ma il fondo "potrebbe essere costretto a salire”, hanno commentato alcuni gli analisti. "L'offerta è ben al di sopra della media dei recenti deal che è del 20%, ma solo del 7% superiore al picco del 2021 del titolo Tim in Borsa - ha commentato un analista - Vivendi potrebbe spingere per avere di più, visto il prezzo medio di 1 euro per azione pagato per la sua quota del 24%" e puntare a 83 centesimi per azione. Intanto, Hsbc ha alzato il suo giudizio e consiglia di comprare. Consob vigila ma è nelle attese che le quotazioni oggi risalgano, andando ad allinearsi all'offerta.

Per gli analisti di Equita, “le dichiarazioni del governo sono al momento favorevoli. La reazione dei partiti politici e' invece a nostro avviso il punto chiave da valutare, cosi' come quella degli azionisti". "Vivendi - hanno proseguito gli esperti - detiene oggi un potere di veto di fatto sulle operazioni straordinarie - osserva la sim sulla posizione del primo azionista attuale del gruppo di tlc - Pensiamo che possa essere tentata di accettare l'offerta negoziando la migliore uscita possibile. Tuttavia finora ha commentato che e' improbabile che sostenga l'offerta".

Se Cdp (al 9,8%) accettasse l'offerta di Kkr, "eliminerebbe l'impasse strategica di avere una posizione sia in Tim che in Open Fiber, rimanendo esposta solo a Open Fiber e mantenendo l'opportunita' di rilanciare il progetto rete unica, soprattutto se Kkr fosse a favore di una scissione della rete o fosse costretto a cedere il controllo della rete per il Golden Power". Equita è scettica sulla possibilità che altri fondi di investimento possano intervenire sul dossier Tim: "Pensiamo che offerte competitive siano improbabili data la complessita' della situazione, anche se altri fondi stanno valutando il dossier secondo Bloomberg (CVC, Advent) e quindi non sono da escludere, anche alla luce della posizione di apertura del governo".

A detta degli esperti di Jefferies, invece, l'offerta di Tim su Kkr sottolinea le ambizioni del gruppo di private equity e la capacità di trovare opportunità nel settore delle Tlc. Incoraggiante la risposta del Governo, proseguono gli esperti, che probabilmente rilette i timori sulla capacita' di Tim di sviluppare i Piani in ambito FTTP. I potenziali ostacoli sono legati alla competizione (l'influenza di Cdp su due reti fisse) e a Vivendi (visto il prezzo di carico a 1,07 euro, svalutato a 0,83 euro). Jefferies inoltre segnala che se togliamo dall'EV di Tim, la valutazione di FiberCop e gli attuali valori di mercato di Tim Brasil e Inwit, gli asset residui trattano a 5,9 volte il rapporto Ev/Fcf operativo. La media di settore invece si attesta a 14,3 euro. In ogni caso, il fattore critico per un re-rating di Tim e' quanto debito potrebbe essere caricato in caso di eventuale demerger delle rete fissa.

Le condizioni dell'Opa di Kkr su Tim

Dopo il colosso AT&T nel 2006, un altro investitore americano si fa avanti per Tim: è il fondo Kkr con un'Opa. Al termine di una lunga riunione durata circa quattro ore, un consiglio di amministrazione ad hoc della compagnia telefonica, dopo le indiscrezioni circolate, ha alzato il velo sui termini dell'offerta lanciata dall'investitore istituzionale con base a New York che gestisce 430 miliardi di dollari e con il pallino per gli investimenti nel digitale e nel tech.



Kohlberg Kravis Roberts&co intende mettere le mani sul 100% del capitale (azioni ordinarie e di risparmio) dell'ex Sip per delistarla e come condizione per la riuscita dell'operazione pone il raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale di entrambe le categorie azionarie.

L'offerta che è stata definita da Kkr, già socia d'affari con Tim in quanto possiede il 37,5% di FiberCop, la società a cui il gruppo telefonico ha conferito l’ultimo miglio della rete, "amichevole" mette sul tavolo un valore di 0,505 euro per azione interamente cash, valutando complessivamente la compagnia circa 11 miliardi, il 57% in più del valore attuale del gruppo.

Il premio del 46% offerto agli azionisti

A Piazza Affari, dove il titolo alla chiusura di venerdì, valeva 0,3465 euro, Tim capitalizza 5,176 miliardi di euro. Valore ai minimi che ha giocato un ruolo chiave nel convincere il fondo statunitense a muovere sulla compagnia. Gli 0,505 euro offerti costituiscono un premio del 46% per gli azionisti.

L'operazione è gestita per Kkr da Londra da Alberto Signori, managing director responsabile del business infrastrutture per Europa, Medio Oriente e Africa ed aspira ad ottenere il doppio gradimento sia del board guidato dal Ceo Luigi Gubitosi (manager finito nel mirino delle critiche per la gestione da parte di 11 consiglieri, oggetto della preoccupazione anche del collegio sindacale e che il primo socio francese - con il 23,75% - Vivendi vuole sfiduciare) e del management sia del Governo che per gli asset strategici di rilevanza nazionale in pancia a Tim, come la rete e i cavi di Telecom Sparkle, può esercitare il Golden Power.

Oltre al doppio disco verde di management e Palazzo Chigi, il fondo a stelle e strisce ha condizionato l'offerta anche a una due diligence di quattro settimane sui conti della società nel cui capitale è presente anche la Cassa Depositi e Prestiti (e il presidente Giovanni Gorno Tempini in Cda) con una quota del 9,81% (in bilancio a un valore medio di carico di circa 0,7 euro).