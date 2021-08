Tim-Vodafone, niente più "guerra": firmata una pace da 2 miliardi di euro

Pace fatta tra Tim e Vodafone: le due compagnie telefoniche archiviano diverse cause incrociate da oltre 2 miliardi. Così rivela La Stampa, spiegando che il 28 maggio la società guidata da Luigi Gubitosi e quella capitanata in Italia da Aldo Bisio hanno siglato un'intesa che ha chiuso tutte le cause legali in piedi fino a quel giorno, molte delle quali nate a partire da provvedimenti dell'Antitrust, oltre a tutte le controversie commerciali fino ad agosto 2020. La cifra dell'accordo, secondo indiscrezioni, si aggirerebbe intorno ai 150 milioni, pagati da Tim a Vodafone a compensazione delle richieste reciproche, sottolinea La Stampa.

Nel complesso, le vertenze che vedevano i gruppi schierati l'uno contro l'altro, erano stimate oltre i 2 miliardi di euro. Tra le principali, sottolinea il quotidiano torinese, quelle intorno al marchio oggi di Vodafone, Teletu. Il tutto era cominciato nel 2012: Tim aveva convenuto in giudizio l’operatore di telefonia fissa, domandando 93 milioni di risarcimento per avere indebitamente trattenuto clienti. A sua volta Vodafone aveva risposto un anno dopo con un provvedimento dell'Agcm (A428), chiedendo a Tim danni fino a poco più di un miliardo per "boicottaggio tecnico con il rifiuto delle attivazioni delle linee richieste per i clienti di Teletu", spiega La Stampa.