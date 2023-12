Borse europee miste, Milano piatta. BoT, assegnati annuali per 7,5 mld

Borsa, Piazza Affari piatta a metà seduta. Spread stabile sotto i 180 punti base

Mercato azionario poco mosso alla boa di metà seduta dopo un avvio in rialzo insieme alle altre borse europee. L'indice Ftse Mib segna ora +0,01% a 30.430 punti. Nel resto d'Europa, Parigi avanza dello 0,09% mentre Francoforte cede lo 0,12%. Londra è in progresso dello 0,26%.

Borse europee: perdono slancio in attesa inflazione Usa

Le Borse europee perdono slancio mentre gli investitori si preparano all'ultima lettura dell'inflazione negli Stati Uniti e alle decisioni sui tassi di interesse da parte delle principali banche centrali. La Fed, la Bce e la Banca d'Inghilterra annunceranno le loro decisioni di politica monetaria nei prossimi giorni e guideranno i mercati sul percorso dei tassi. Dopo un'apertura in cauto rialzo, si erano rafforzate ma ora si sono indebolite.

Piazza Affari comunque in fase positiva e vicina ai massimi degli ultimi 15 anni, in attesa nel pomeriggio dei cruciali dati sull'inflazione Usa che orienteranno le scelte della Fed nella riunione di oggi e domani, da cui si attendono indicazioni sull'allentamento futuro della stretta monetaria. In mattinata bene l'indice tedesco Zew sul sentiment economico, in rialzo sopra le previsioni.

Tornando al listino milanese, a metà seduta Banco Bpm segna un +1,1% dopo la presentazione del piano al 2026 che prevede una crescita su utili e dividendi, mentre l'a.d. Castagna ha negato ancora una volta la possibilità di una fusione con Monte Paschi, che oggi cede l'1,7%. Tra le altre banche Bper a -1%, mentre in campo finanziario Fineco cede l'1,6%. Andamento misto tra gli energetici, con Enel +0,4%, Terna +0,9%, A2A -0,9%. Tra le altre blue chip Tim giù dello 0,8%, Inwit -1%, bene Recordati e Amplifon.

Spread sotto i 180 punti base

Lo spread tra Btp e Bund rimane stabile a 179 punti, in leggero aumento rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del decennale scende sotto il 4%, al 3,99%, contro il precedente 4,017%.

Titoli Stato: assegnati 7,5 mld Bot annuali, tassi in calo

Il Tesoro ha assegnato tutti i 7,5 miliardi di euro di Bot annuali con scadenza dicembre 2024. Il rapporto di copertura e' stato 1,31 volte l'importo richiesto. Il tasso cala di 33 punti base a 3,528%, il livello piu' basso dallo scorso maggio.