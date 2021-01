Titoli Stato: Mef, emissione di un nuovo Btp 15 anni

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha affidato a Barclays Bank Ireland, HSBC Continental Europe, Morgan Stanley Europe, Socie'te' Ge'ne'rale Inv. Banking e UniCredit il mandato per il collocamento sindacato di un nuovo benchmark a 15 anni Btp, con scadenza primo marzo 2037. La transazione sara' effettuata nel prossimo futuro, in relazione alle condizioni di mercato. Il Tesoro precisa, inoltre, che la decisione circa i titoli con scadenza superiore a dieci anni che potrebbero essere offerti nelle aste dei titoli a medio-lungo termine previste per giovedi' 14 gennaio terra' conto della presente comunicazione.