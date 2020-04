Borse europee tentano il rimbalzo. Spread in calo a 194 punti

Borse europee: provano rimbalzo e aprono in rialzo

Le Borse europee provano il rimbalzo e aprono in rialzo, dopo i bagni di sangue dei giorni scorsi. Ieri Wall Street ha chiuso in rosso di oltre il 4% e oggi i future sui listini Usa avanzano sopra l'1%. Anche le Borse asiatiche sono miste. C'e' aria di reazione positiva. In Europa Londra guadagna lo 0,42% a 5.476 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,71% a 16.670 punti. Francoforte avanza dello 0,51% a 9,571 punti e Parigi 0,58% a 4.235 punti. Nel mondo circa meta' della popolazione e' costretta a restare a casa per i lockdown. Inoltre sono stati superati i 900 mila contagi e i 45 mila decessi. Negli Usa contagi oltre quota 200.000. La Germania estende il lockdown fino al 19 aprile. In Italia aumentano i contagi, calano ricoveri e decessi: il totale dei casi di coronavirus sale a 110.574, piu' 4.782 nelle ultime 24 ore.

Borsa: Ftse Mib +1,02%; corrono petroliferi, bene Pirelli

Piazza Affari inizia la giornata di contrattazioni ben intonata, con il Ftse Mib che, a pochi minuti dal via, sale dell'1,05% a 16.718 punti. Sul paniere principale di Borsa Italiana, grazie alla spinta del greggio, si mettono in evidenza i petroliferi: Eni sale di oltre 4 punti percentuali, cosi' come Saipem e Tenaris. Ben intonati anche i bancari, con l'eccezione di Intesa Sanpaolo che cala (-0,86%) in controtendenza. In lieve calo Enel (-0,13%) fra le utilities, arretra Cnh negli industriali dove invece rimbalza Pirelli (+3,3%). Continua il recupero di Atlantia, scivola Nexi (-1,2%).

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 194 punti

Lo spread tra Btp e Bund apre a 194 punti, in calo rispetto alla chiusura di ieri a 197, giornata in cui e' arrivato a sfiorare i 210 punti. Il rendimento del decennale e' all'1,5%.

Borsa Tokyo: chiude in calo, Nikkei -1,37%

La Borsa di Tokyo chiude in calo la sua quarta sessione consecutiva. L'indice Nikkei arretra dell'1,37% a 17.818,72 punti. I timori di una recessione globale legata alla pandemia e la chiusura in rosso di Wall Street, che ha perso oltre il 4%, condizionano il listino nipponico. Anche se oggi in Asia Shanghai e Hong Kong rimbalzano e sono in rialzo. Anche i future di Wall Street si mostrano reattivi e salgono.