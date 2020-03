Borse, ancora paura virus. Wall Street contagia l'Europa

C'è scetticismo in Borsa sulle misure messe in campo dai principali istituti mondiali per contrastare l'effetto ralenty del coronavirus. L'effetto epidemia continua ad abbattersi sui mercati azionari. A partire da Piazza Affari, dove, nei primi minuti di scambi, il Ftse Mib registra -2,24% a 21.071,71 punti base. Avvio in forte ribasso anche per i mercati azionati europei.

A Francoforte il Dax segna -1,83%, Parigi cede l'1,77%, mentre Londra avvia gli scambi a -1,33%. A Wall Street, in caduta libera, i nuovi numeri sul contagio del Coronavirus continuano a farsi sentire, con il Dow Jones che ha ceduto il 3,58% e il Nasdaq che ha chiuso gli scambi registrando -3,10%. Sulla piazza asiatica, chiusura negativa per Tokyo che lascia sul terreno il 2,72%.

Tra i titoli milanesi di Piazza Affari a maggiore capitalizzazione, pesanti Azimut (-7,95%), Prysmian (-8,17%) dopo la pubblicazione dei dati di bilancio, Saipem (-3,35%) e Buzzi Unicem (-2,53%). Resiste appena sotto la parita' Poste Italiane (-0,21%). Sul mercato dei cambi, l'euro si rafforza a 1,1238 dollari (1,1180 ieri in chiusura), mentre scivola a 118,89 yen (119,37). Il rapporto dollaro/yen e' a 105,81 (106,7). In calo il prezzo del petrolio: il future aprile sul Wti perde l'1% a 45,44 dollari al barile, mentre la consegna maggio sul Brent cede l'1,08% a 49,45 dollari.

Lo spread tra il Btp decennale e l'omologo Bund tedesco apre in netto rialzo sopra quota 1,80. Il differenziale è a 185 punti, dopo aver chiuso ieri in aumento a 175 punti. Il rendimento del decennale avanza all'1,148%. L'Italia è percepita come l'epicentro dell'emergenza in Eur opa e la diffusione del coronovirus fuori dalla cina continua a galoppare.

A Wall Street, gli occhi degli operatori erano sul bilancio delle vittime salito a 12, dopo che la contea King dello stato di Washington ha comunicato la morte di un paziente. Dei 12 decessi, 11 hanno colpito lo stato di Washington è stato riportato in California. Ci sono al momento negli Stati Uniti almeno 129 casi di persone infettate dal virus, stando a quanto risulta all'agenzia federale Centers for Disease Control and Prevention in data 5 marzo, anche se ci sono indiscrezioni secondo cui il numero sarebbe salito ad almeno 225 casi.



A Wall Street sono scivolati in particolare JP Morgan e Bank of America, che hanno perso entrambi il 5%; sell off sui titoli delle compagnie aeree dopo l'alert Iata, secondo cui la crisi innescata dal coronavirus sull'industria del trasporto aereo, causerà perdite sull'attività passeggeri per il 2020 tra 63 miliardi, in uno scenario in cui il virus venga contenuto negli attuali paesi, e 113 miliardi di dollari, nello scenario peggiore di diffusione più ampia. L'indice Dow Jones Transportation Average è scivolato in correzione nella sessione di ieri, con United Airlines crollata del 13,4% e American Airlines -13,2%. Quest'ultima ha sofferto la seduta peggiore dal 2016.

Borse asiatiche: in forte calo, perdono oltre 2%

Le Borse asiatiche sono in forte calo e perdono oltre il 2%, per la paura della diffusione del coronavirus. Tokyo chiude in calo del 2,71%, Shanghai va giu' dello 0,966%, Hong Kong del 2,26%, Seul del 2,49%, Taiwan dell'1,67%, Singapore dell'1,7%. Sidney arretra del 2,4%. Ieri a Wall Street i tre indici hanno perso intorno al 3,5%, cancellando i guadagni del giorno precedente. La volatilita' sui mercati e' fortissima come dimostra questo effetto 'montagne russe'. Il rendimento del Treasury Usa a 10 anni e' sceso al minimo record dello 0,81%. Il timore che il contagio possa durare a lungo e quello per il suo pesante impatto sull'economia si alternano all'aspettativa di ulteriori stimoli da parte delle autorita'.