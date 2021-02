Total Italia e Kawasaki Puccetti Racing, insieme per il campionato 2021 WSBK

Total Italia, la collaborazione con Kawasaki Puccetti Racing riguarderà in particolare la tappa italiana di Misano durante il campionato 2021 WSBK

Total Italia e il team Kawasaki Puccetti Racing annunciano il rinnovo della loro partnership ultradecennale per la stagione 2021 del campionato WSBK. Un accordo quello tra Total Italia, con il marchio ELF, e Kawasaki Puccetti Racing che negli anni ha dato vita a sempre nuove ed emozionanti iniziative sportive, che hanno appassionato gli spettatori, ma anche gli stessi partner.

La collaborazione, che riguarderà in particolare la tappa italiana di Misano (11-13 giugno), vedrà quindi il team Kawasaki Puccetti Racing scendere in pista con la livrea speciale ELF sulla moto Superbike guidata da Lucas Mahias, ma anche sulle Supersport che saranno guidate da Philipp Öttl e Can Öncü. In occasione delle altre gare del WSBK, il logo ELF sarà comunque presente sulle moto del Team.

Durante il round di Misano, l’hospitality del Team Puccetti sarà personalizzata con un’area brandizzata ELF, mentre - con l’atteso appuntamento di EICMA 2021 – Total Italia e il team Kawasaki Puccetti Racing saranno di nuovo insieme in fiera per entusiasmanti sessioni di autografi da parte dei piloti e altre coinvolgenti iniziative.

"Siamo lieti di poter essere ancora a fianco del Team Kawasaki Puccetti Racing e siamo orgogliosi della solidità di questa partnership ultradecennale, che supera le attuali incertezze a livello mondiale – ha dichiarato Filippo Redaelli, Amministratore Delegato di Total Italia -. Siamo fiduciosi che anche quest’anno il Team di Manuel Puccetti saprà regalare al pubblico grandi emozioni, che noi di Total Italia saremo i primi a condividere”.

“Annunciamo il rinnovo della partnership con Total Italia con grande entusiasmo e positività verso la stagione sportiva che ci attende - ha affermato Manuel Puccetti, Team Principal Kawasaki Puccetti Racing -. Lucas Mahias è stato “promosso” alla classe regina e siamo sicuri che darà il massimo di sé; così come siamo convinti che la nuova accoppiata Philipp Öttl e Can Öncü darà ottimi risultati in Supersport. Sarà appassionante celebrare la squadra e il sodalizio con Total Italia a Misano, vedendo correre i tre piloti con la storica livrea ELF”.