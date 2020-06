"Tridico? Parole ingiuste e ingiustificate. Fa male al sistema produttivo"

Il Presidente di Assopellettieri Franco Gabbrielli risponde alle affermazioni del Presidente dell’INPS Pasquale Tridico contenute in un’intervista a “La Repubblica” dello scorso 8 giugno 2020



"Non nascondo il mio stupore nel leggere le dichiarazioni del Presidente dell’Inps #pasqualetridico in una delle sue ultime interviste ad un quotidiano; Tridico ha affermato che le imprese non riprenderebbero l’attività per questioni di opportunismo poiché, in attesa che il mercato riparta, è lo Stato a farsi carico dell’80% della busta paga dei lavoratori.

Queste affermazioni fanno molto male a tutto il sistema produttivo italiano e le riteniamo assolutamente ingiuste e ingiustificate: soprattutto le piccole e medie imprese, colonna vertebrale del Nostro Paese e, nel nostro caso, del settore #pelletteria, faticano a riprendere l’attività per la forte contrazione della domanda e per gli oneri fiscali e contributivi a cui, nonostante la crisi di liquidità, devono comunque adempiere. A tutto questo si aggiungono i tanto decantati aiuti da parte dello Stato che purtroppo in pochissimi hanno avuto ad oggi la fortuna di vedere.

È purtroppo chiaro ed evidente, ancora una volta, il pregiudizio nei confronti del sistema imprenditoriale; le dichiarazioni rilasciate da Tridico sono ben lontane dallo spirito di coesione invocato, anche di recente, dal Presidente Mattarella, dal Governatore Visco e dai più alti esponenti del Governo".