Tronchetti Provera, l'uomo che voleva essere Gianni Agnelli

Tronchetti Provera si riprende Pirelli: ascesa e caduta dell'erede di Gianni Agnelli

Tronchetti rientra in pista. Era il 2015 quando il colosso degli pneumatici venne venduto alla società chimica cinese ChemChina per un valore di 7,7 miliardi di dollari. Un decennio dopo Silk Road Fund (che era entrato in Pirelli attraverso l'Opa guidata da ChemChina) esce dall’azionariato, e Marco Tronchetti Provera torna a premere sull'acceleratore, portandosi al 22,7% del capitale della Bicocca, tramite la sua holding Camfin di cui fanno parte altre famiglie storiche come i Moratti e i Rovati, oltre a Intesa Sanpaolo e UNicredit.

In realtà il peso di ChemChina-Sinochem in Pirelli era già stato ridimensionato dopo che nei mesi scorsi la holding Camfin era salita al 20 per cento del capitale. Un'operazione che sin da subito aveva reso ben chiaro la direzione di Pirelli e l'impressione che si stesse allontanando dal gruppo cinese - che pure aveva dato a Pirelli il gas per ripartire - ma che ora deve tornare in pista italiana.

Ma perché Tronchetti Provera decide di vendere ai cinesi? Per capirlo bisogna tornare un po’ indietro. Quando negli anni '90 Gianni Agnelli pensava a chi lasciare le redini del suo impero, Tronchetti perseguiva il sogno di diventare il prossimo Avvocato. All'apparenza i requisiti li aveva tutti: carisma, passione imprenditoriale, e il vanto di aver rilanciato Pirelli, il colosso di pneumatici ereditato nel 1992 da Leopoldo Pirelli, il quale aveva lasciato l’azienda in condizioni disperate, dopo aver cercato invano di mettere le mani sulla tedesca Continental. Una scalata fallimentare che lasciò la Pirelli coperta di debiti.

Chi è Tronchetti? Un bocconiano di famiglia ricca. Dopo la laurea e un breve soggiorno a Londra lavora presso la compagnia di trasporti e logistica P&O, rientra in Italia e fonda SogeMar Spa, società operante nel campo della logistica. Nel 1986 Tronchetti Provera vende Sogemar Spa e con la liquidità ottenuta dalla sua dismissione rileva quote azionarie di Camfin, aderente al patto di sindacato Pirelli e quotata in quello stesso anno alla Borsa di Milano. Nel 1987 entra in Pirelli. A quarantaquattro anni (nel 1992), dopo aver sposato in seconde nozze la bellissima Cecilia, figlia prediletta di Leopoldo Pirelli, assume la guida operativa del gruppo. Inseritosi al vertice dell’azienda, Tronchetti dà il via a un ampio progetto di ristrutturazione, realizzando un turnaround finanziario, industriale e gestionale che punta al rilancio del gruppo Pirelli.

Ma Tronchetti nella sua carriera ha ricoperto molte e diverse cariche. Il tycoon meneghino è stato consigliere di amministrazione di Mediobanca, della Banca commerciale italiana, della Ras assicurazioni, dell’Università Bocconi, dell’Inter, e poi vicepresidente di Confindustria e presidente di Telecom. Dal 1997 al 2001 è stato presidente del Sole 24 Ore, mentre dal 2001 al 2006 si occupò dello sviluppo di La7 e dell’agenzia di stampa Apcom.

Nell'estate del 2001 attraverso Pirelli e con il sostegno della famiglia Benetton, Tronchetti Provera costituisce la società Olimpia, che acquista circa il 27% di Olivetti dalla società Bell di Emilio Gnutti e Roberto Colaninno, diventando così il nuovo azionista di riferimento di Telecom Italia. E da qui inizia il declino di Tronchetti. La parabola dell'imprenditore di successo si scontra con la disastrosa scalata in Telecom Italia. Un fallimento annunciato da un ostracismo politico - tutti ricordano il tentativo di accordo con Rupert Murdoch, una partnership rivoluzionaria che venne stoppata dall'allora governo Prodi - e da una lunga "spy story" che si è protratta negli anni e da cui MTP è uscito totalmente indenne.

In realtà l'epoca di Tronchetti Provera a Telecom è stata determinante. Durante la sua presidenza sono stati avviati progetti fondamentali, tra cui la fusione delle due società (Tim e Telecom), con l’obiettivo di ridurre l'indebitamento elevato per mezzo di Tim. Eppure fin dall'inizio, l'imprenditore era consapevole del rischio, già quando già nel 2001 Telecom mostrava gravi problemi e un notevole debito. Tuttavia, Tronchetti Provera aveva capitali da investire e credeva fermamente nel futuro delle telecomunicazioni. Ma non aveva messo in conto alcuni fattori imprevisti: un imminente squilibrio economico mondiale e diverse intromissioni politiche.

Subito dopo l'acquisizione di Telecom, Tronchetti Provera affrontò la prima grande sfida: l'attentato alle Torri Gemelle, che destabilizzò gli equilibri mondiali e rese inevitabile la rinegoziazione delle quote, Il ruolo della politica fu altrettanto determinante. Quando Tronchetti Provera ricevette da PalazzoChigi un progetto di scorporo della rete infrastrutturale, capì che rimaneva ben poco da fare. Nel 2006 diede le sue dimissioni.

L'avventura in Telecom fu un vero e proprio boomerang. Tronchetti fa il passo più lungo della gamba e perde almeno 3 miliardi di euro, dopo aver investito 155 milioni di tasca propria per il controllo. Le tenta tutte, anche dismettendo il business dei cavi della Pirelli: un'operazione che "gli farà mangiare le mani" quando, anni dopo, con il nuovo marchio Prysmian, diventerà un affare miliardario per Goldman Sachs.

E così si conclude la scalata nel business dei telefoni. Quando comprò la Telecom, il Financial Times lo battezzò il nuovo Agnelli e forse, per un certo periodo della sua vita, Tronchetti era quasi riuscito a diventarlo. Oggi Agnelli e Tronchetti hanno più in comune di quanto pensino, la Fiat, che fu dell’Avvocato, diventa Stellantis, mentre la Pirelli è finita nelle mani dei cinesi. Ma ecco che Tronchetti, all'età di 76 anni, sembra voler tornare sulla retta via, puntando a un rinascimento tutto italiano. Ora che l'emergenza è passata, è tempo di scaricare i cinesi per strada e tornare in carreggiata.