Ubi Banca, ufficiale: Gaetano Miccichè nuovo ad e direttore generale

Il cda di Ubi, dopo l'opas portata a compimento da Intesa Sanpaolo sul gruppo, ha cooptato Gaetano Micciche' e lo ha nominato Ad e direttore generale. A seguito dell'invito della capogruppo a rimanere in carica sino alla prossima assemblea che nominera' il nuovo board, i consiglieri di amministrazione di Ubi confermano la remissione del loro mandato a far data dalla riunione dei soci, che e' convocata per il 16 ottobre. L'ordine del giorno prevede il rinnovo del consiglio e la determinazione del compenso dei suoi membri.