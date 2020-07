Ubi,Massiah boccia l'offerta di Messina."Dividendi futuri di Intesa non certi"

Disco rosso all'offerta pubblica di scambio di Intesa-Sanpaolo. Come da attese, il consiglio di amministrazione di Ubi Banca ha bocciato all'unanimità l'perazione promossa dal gruppo guidato da Carlo Messina giudicandola "non concordata" e "non conveniente" per gli azionisti.

Il board presieduto da Letizia Moratti che ha illustrato poi le motivazioni della decisione ritiene l'offerta "non congrua, da un punto di vista finanziario", in primis perché propone solamente uno scambio azionario senza cash, nella proporzione di 17 azioni di Intesa ogni azione di Ubi. E dunque, ha spiegato la Moratti, "pone a carico degli azionisti di Ubi i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'operazione".

Il corrispettivo di 17 azioni Intesa ogni 10, si legge nella nota diffusa da Ubi, "non remunera adeguatamente tali rischi e, inoltre, comporta un'allocazione del valore e delle sinergie molto più favorevole agli attuali azionisti di Intesa". Valore che, inoltre, "esprime una valorizzazione di Ubi Banca che non riflette il suo reale valore e penalizza gli azionisti di Ubi rispetto a quelli di Intesa".

(Articolo in fase di aggiornamento)