Ubi, soci Brescia e Monte Lombardia: Intesa avanza sempre di più

Nel giorno successivo al disco verde dell'Antitrust all'offerta pubblica di scambio di Intesa-Sanpaolo su Ubi, anche i soci bresciani della banca guidata da Victor Massiah sciolgono la riserva sull’operazione. E la Fondazione Monte di Lombardia (4,96% del capitale) ha aderito all'Ops. “A questo punto la partita è chiusa”, ha commentato a caldo un operatore di Borsa dopo aver visto le dichiarazioni di Franco Polotti del sindacato azionisti Ubi Banca, il patto che raduna l’8% dell’istituto di credito guidato da Massiah.

"Siamo per l'adesione alla proposta di Intesa. Ma non vorrei che il nostro percorso venisse banalizzato con un semplice titolo giornalistico perché sarebbe irrispettoso della complessità di una decisione che ha tenuto conto di molti fattori tra cui spiccano il coniugare la creazione di valore con il mantenimento dei valori”, ha spiegato l’ex ex presidente del consiglio di gestione di Ubi e ora numero uno dell’accordo fra i soci bresciani in una intervista al Giornale di Brescia, in merito all'Ops lanciata da Ca' de Sass.

"Il nostro valore si è dettato dalla storia più che centenaria della banca o meglio ancora delle banche di origine- Credito Agrario Bresciano e Banca San Paolo di Brescia - e dalla loro vicinanza al territorio di riferimento. Abbiamo guardato alla tutela degli interessi degli azionisti ma anche agli interessi delle comunità alle quai ci rivolgiamo, trovando nella proposta di Intesa le garanzie per maggiormente tutelare entrambi alla luce anche delle nuove e più complesse prospettive economiche", ha aggiunto.





"Intesa oltre ad essere una delle prime banche europee e la prima italiana è senza dubbio quella alla quale Ubi maggiormente somiglia. Auspichiamo che sia quella che possa meglio recepire e valorizzare buona parte della nostra storia e del nostro Dna", ha aggiunto Polotti, sposando quindi uno degli argomenti con cui Messina aveva presentato al mercato a febbraio l'operazione della propria banca.

Però ha aggiunto di essere convinto che "Intesa abbia ben chiaro che per raggiungere la maggioranza del 66,67% debba riconsiderare la proposta economica per conquistare una convinta adesione all'Ops. Questa è la concreta e legittima aspettativa dei nostri azionisti che non può essere disattesa".

A fronte di un Patto dei Mille e di un Car inizialmente fortemente contrari all’Ops di Intesa, i bresciani rappresentavano un possibile ago della bilancia della partita, anche perchè tra loro si contano diverse famiglie di peso, tra cui quella di una figura di spicco come Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa. Nonostante l’uscita dell’imprenditore Giuseppe Lucchini, uno degli storici aderenti al sindacato della Leonessa, a inizio maggio in dissenso con i vertici, defezione che aveva fatto rumore, il Patto aveva tenuto fino ad ora le carte coperte, anche con l’operazione partita il 6 luglio (si concluderà salvo proroga il 28).





Ora il fronte dei pasdaran contrari è rappresentato solamente dalla Fondazione CariCuneo che ha il 5,91% del capitale apportato al Car, patto di consultazione che raccoglie circa il 19% del capitale di Ubi Banca. Un fronte che ha iniziato a sgretolarsi però dopo dopo le aperture della Fondazione Banca Monte di Lombardia (4,96%) e di Cattolica Assicurazioni (1%).

La compagnia di Paolo Bedoni si è sfilata dichiarando, su pressing della galassia Mediobanca-Generali (Piazzetta Cuccia è il grande advisor di Intesa sull’operazione) nuovo socio di riferimento a Verona, di voler aderire all’Ops.

Nel primo pomeriggio, secondo quanto ha riferito ilSole24ore.com, il consiglio della Fondazione Monte di Lombardia presieduta da Aldo Poli avrebbe deciso all'unanimità di conferire il proprio 4,96%% nel capitale di Ubi all'offerta presentata dalla banca guidata da Messina.

Considerando che i fondi d'investimento molto probabilmente accenderanno il disco verde (ma lo faranno a fine operazione, sperando anche in un rilancio da parte di Ca’ de Sass), il Ceo di Intesa ha quasi sicuramente scongiurato il pericolo di fermarsi sotto il 66,67%, soglia che le consentirà di fondere Ubi nella prima banca italiana.

Intanto a Piazza Affari, dopo un avvio incerto, le azioni di Ubi hanno imboccato la strada del rialzo, mentre il mercato continua ad accarezzare l'ipotesi che Intesa Sanpaolo ritocchi l'offerta sull'istituto. I titoli segnano un progresso del 2%, attestandosi a 3,21 euro, mentre quelli di Intesa battono la fiacca: arretrano dello 0,9% a 1,82 euro.