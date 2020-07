Ue, Conte: due proposte da Michel a 400 e 390 mld di sussidi

Il presidente del consiglio europeo Charles "Michel non ha anticipato null'altro ma ha detto che proporra' oggi una soluzione con una riduzione dei grants a 400 miliardi e una 390 miliardi". E' quanto ha anticipato il presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, arrivando in hotel dopo la nottata di trattative sul 'Next generation Ue'. "La soluzione da 400 miliardi" di sussidi nel Recovery plan "condurrebbe un maggiore sconto (rebates, ndr) per i Paesi che ne hanno diritto e quella da 390 miliardi un minore sconto", ha spiegato.

Ue, Conte: indirizzato verso soluzione governance più corretta

"Abbiamo indirizzato il procedimento di verifica e controllo dello stato di avanzamento dei progetti, secondo una piu' corretta soluzione rispettosa delle competenze dei vari organi definite dai trattati". Cosi' il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al suo arrivo in albergo al termine della trattativa notturna sul recovery fund, ha risposto a chi gli chiedeva se c'e' una soluzione possibile sulla governance del recovery fund, che elimini il meccanismo di veto sui piani di riforma nazionali.

Ue, quarta giornata: si ricomincia oggi alle 16

Un'altra nottata di trattative a vuoto a Bruxelles sul Recovery Fund e il bilancio pluriennale della Ue. Una nuova lunghissima notte di bilaterali, riunioni ristrette e mini-summit che non e' bastata a piegare la resistenza dei frugali (Austria, Danimarca, Svezia e Olanda) piu' la Finlandia, che anche se con posizioni diverse emerse durante la notte, chiedono di ridurre il volume di fuoco della risposta europea alla crisi economica scatenata dalla pandemia. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha riconvocato la plenaria per oggi pomeriggio alle 16 nel tentativo di andare a oltranza e arrivare all'intesa. Un'intesa che oggi sembra sembra meno lontana. La partita si gioca sulla composizione del Recovery e in particolare sull'entita' dei sussidi che saranno concessi agli Stati membri: Michel proporra' la riduzione dei sussidi a 400 miliardi oppure a 390 miliardi rispetto ai 500 iniziali e ai 450 della secondo bozza. "Michel ha detto che proporra' oggi una soluzione con una riduzione dei sussidi a 400 miliardi e una a 390 miliardi", ha anticipato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando in hotel dopo la nottata di trattative sul 'Next generation Ue'.

"La soluzione da 400 miliardi" di sussidi nel Recovery plan "condurrebbe un maggiore sconto (rebates) per i Paesi che ne hanno diritto e quella da 390 miliardi un minore sconto", ha spiegato. "In questo momento ci stiamo avvicinando allo zoccolo duro delle rispettive posizioni e il confronto diventa piu' risolutivo: spero si possa iniziare a valutare alcuni aggiornamenti delle poste, frutto dell'intensa negoziazione di questi giorni", ha aggiunto Conte. Quanto all'altro nodo sul tavolo, quello della governance, ovvero come sarà deciso di approvare i piani nazionali di riforma presentati dai paesi membri, la proposta Michel prevede il ricorso alla maggioranza qualificata e non all'unanimita' e sul punto c'è una larga convergenza dei paesi, ma rimane la resistenza dei frugali, soprattutto dell'Olanda. Sulla governance, ha aggiunto Conte, "abbiamo indirizzato il procedimento di verifica e controllo dello stato di avanzamento dei progetti secondo una piu' corretta soluzione, rispettosa delle competenze dei vari organi definite dai Trattati".

Secondo fonti italiane la convocazione del consiglio europeo sul 'Next generation Ue' per oggi pomeriggio, dopo la trattativa notturna è "un passo in avanti". E anche Sebastian Kurz, cancelliere austriaco e uno dei leader dei frugali ha scritto su Twitter che Questa mattina anche il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, esponente dei "frugali", ha scritto un tweet che si puo' "essere molto soddisfatti del risultato".