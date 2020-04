Banche, coronavirus e crisi, Patuelli (Abi): ""Cambio norme difficile"

Antonio Patuelli (ABI) a 24Mattino su Radio 24: Banche: cambio norme difficile, meglio garanzia

Cambiare le norme sulla concessione dei prestiti bancari alle imprese "solo in Italia" è difficile e quindi la strada migliore "è estendere al 100% la garanzia dello Stato" ai nuovi finanziamenti come "ha detto il ministro dello sviluppo Patuanelli". Lo afferma il presidente Abi Antonio Patuelli intervistato a Radio 24 rilevando come "noi banche continuiamo a lavorare su doppio piano: con norme stringentissime europee e nazionali che hanno ingessato la possibilità delle banche di discrezionalità e che non sono cambiate e, dall'altro lato, iniziative come la moratoria di allungamento prestiti e l'anticipazione Cig che però non esauriscono tutti i problemi". "Quando chiediamo più garanzie per le imprese significa trovare possibilità di dare più liquidità alle imprese, evitando la gabbia di norme che sono rimaste le stesse". Secondo Patuelli a Radio 24 "il problema è che viviamo in emergenza" e quindi è giusta l'idea che lo "Stato dia garanzie e si controlla che non vengano sperperate".

Antonio Patuelli (ABI) a 24Mattino su Radio 24: “Coronavirus, dopo crisi Stato faccia infrastrutture”

"Sono d'accordo su quelli che esaminano come l'Italia dovrà riprendersi e lo Stato dovrà fare la sua parte investendo in infrastrutture materiali e immateriali". Lo afferma il presidente dell'Abi Antonio Patuelli, a 24Mattino di Simone Spetia e Maria Latella su Radio 24. "Le costruzioni sono il comparto che ha sofferto di più in un decennio e l'edilizia è fattore più accelerato di sviluppo". Il presidente dell'Abi si è detto d'accordo sul principio che chi riceva l'aiuto pubblico debba limitare dividendi e bonus: "se lo stato interviene con soldi di tutti poi non possono diventare soldi di pochi. Bisogna distinguere chi riceve fondi dello stato e chi va avanti con le proprie risorse e proprie energie e quindi può essere più libero come impresa".