UniCredit completa cartolarizzazione 1,6 mld crediti portafoglio Npl immobili

UniCredit Leasing ha completato con successo il trasferimento di circa 1,6 miliardi di euro di crediti di un portafoglio italiano non performing rappresentato da leasing immobiliare (Npl Lease) a una societa' veicolo, Relais Spv. Gli immobili sono stati trasferiti a una lease company, societa' subordinata prevista dalla legge sulla cartolarizzazione per la gestione del patrimonio immobiliare (Relais LeaseCo).

L'operazione e' avvenuta nell'ambito del programma di accelerazione del non-Core portfolio run-down. La cartolarizzazione e' stata strutturata da Unicredit Bank come sole arranger e rappresenta la prima transazione in Italia con sottostanti crediti leasing non performing per ottenere la garanzia Gacs (garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze) per le note senior. L'11 dicembre, Relais ha emesso tre classi di titoli (466 milioni di euro senior, 91 milioni mezzanine e 10 milioni junior).

Le note senior hanno ricevuto da Moody's un rating di "Baa2" e da Scope "BBBsf". Italfondiario e doValue sono rispettivamente master e special servicer della cartolarizzazione. Relais e Relais LeaseCo sono state costituite da Banca Finint, che ricopre anche i ruoli di corporate servicer, monitoring agent, calculation agent, representative of noteholders e back-up servicer facilitator per entrambe.

Ucl e' stata assistita da Cappelli Rccd mentre UniCredit Bank da Legance; Ernst & Young ha svolto il ruolo di consulente di Ucl. UniCredit ha infine notificato alla Bce la sua intenzione di ottenere il "Significant Risk Transfer" entro il 31 marzo 2021 in relazione alla vendita.