Economia

Martedì, 1 dicembre 2020 - 09:08:00 Unicredit non fa prezzo in Borsa: troppe vendite dopo l'addio di Mustier Partenza in ribasso a Piazza Affari per Unicredit dopo il ribaltone che ha portato all'uscita dell'ad Mustier

Partenza in ribasso a Piazza Affari per Unicredit dopo il ribaltone che, fra domenica e lunedi' sera, ha portato all'uscita, prevista al massimo per l'aprile dell'anno prossimo, dell'ad Jean Pierre Mustier. Il titolo dell'istituto, che ieri ha perso quasi il 5%, non fa prezzo al ribasso segnando un calo teorico di oltre il 7%. Il cda della banca e il presidente designato, l'ex ministro Pier Carlo Padoan, con il supporto di Spencer Stuart, sono alla ricerca del successore del banchiere francese. Diversi i nomi che circolano: fra questi quello dell'ex ad di Mps, Marco Morelli, del consigliere Diego De Giorgi, degli ad di Mediobanca e Banco Bpm, Alberto Nagel e Giuseppe Castagna, e dei manager interni Francesco Giordano e Carlo Vivaldi. Suggestiva anche l'ipotesi di un ritorno di Marina Natale, ad di Amco, ex top manager della banca: sarebbe la prima donna a guidare una delle principali banche italiane.