UniCredit, Orcel in pole come Ceo. Ma c'è l'incognita della causa col Sch

Per guidare Unicredit sembra prendere corpo la candidatura di Andrea Orcel, romano, primi passi in Goldman Sachs e Bcg prima di approdare in Merrill Lynch dove si è affermato, guidando le principali operazioni in Europa, tra le quali alcune in Italia. Lo scrive Il Messaggero ricordando che Orcel è stato l'artefice nel 1998 della nascita di Unicredit mediante la fusione fra Credito Italiano e le casse di Verona, Crt, Cassamarca.

Resta però l’incognita della mega causa milionaria (per 112 milioni di euro) intentata dal banchiere contro Santander riguardo al ritiro da parte della banca spagnola di un’offerta per nominarlo Ceo. A settembre 2018, al banchiere era stato offerto il posto di amministratore delegato del primo gruppo iberico, uno dei più grandi in Europa, ma la banca cambiò idea il gennaio successivo, affermando di non poter soddisfare le sue richieste di retribuzione.

L’atout di Orcel sarebbe di rispondere ai requisiti essenziali posti (statura internazionale, conoscenza delle banche italiane, leadership inclusiva, visione strategica), avendo il gradimento di molti investitori istituzionali, ma anche della fondazioni tra cui Cariverona oltre che di Leonardo Del Vecchio che di recente ha posto paletti sulla governance. Per la selezione del nuovo Ceo di Unicredit oggi è prevista la riunione del comitato nomine per la scrematura della selezione fatta da Spencer Stuart e la formazione di una rosa che dovrebbe costituire la proposta da fare al cda di domani, formata da 5-6 nominativi.

Tra i selezionati ci sarebbero due manager esteri: Tidjane Thiam, nato in Costa d'Avorio, ex a.d. del Credit Suisse Group fino a febbraio 2020, e Martin Blessing, banchiere tedesco che è stato co-president global wealth management di Ubs. Altri nomi: Fabio Gallia, Flavio Valeri, Diego De Giorgi, l'interno Carlo Vivaldi.