UniCredit, round di nomine nel Cib . Vianello senior banker per il RE

Round di nomine in uniCredit sotto Alfredo De Falco, capo del Corporate&investment banking Italia del gruppo di Piazza Gae Aulenti. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Lorenzo Vianello, in UniCredit dal 2010 dove ha ricoperto diversi incarichi come head of advisory real estate e global account manager real estate, è stato nominato senior banker di UniCredit per il business immobiliare, ruolo in cui continuerà a seguire gli investitori istituzionali nel comparto del mattone. Il banchiere, prima di arrivare nella più internazionale delle banche italiane, ha lavorato per 9 anni nell' immobiliare in Prelios, l'ex Pirelli RE.

Sempre nell'area Cib di base a Milano, Francesco Pisano, ex Cib Italy business manager, invece andrà a ricoprire il ruolo lasciato libero a maggio da Orazio Totaro che è diventato global head of client management, come nuovo head of Cib client management and business development Italy. Il banchiere, a sua volta, sarà sotituito da Carlotta Maerna, nuova business manager della divisione diretta da De Falco.

@andreadeugeni