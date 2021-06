United Airlines punta sulla ripresa: maxi ordine da 270 aerei Boeing e Airbus

United Airlines, la compagnia di volo statunitense, scommette sulla ripresa post covid del trasporto aereo e annuncia un maxi ordine- il più grande della sua storia- di 200 Boeing 737 MAX e 70 Airbus A321neos. Una mossa che permetterà alla terza compagnia aerea più grande d'America di aumentare il numero di posti in tutta la rete nazionale di quasi il 30%, ottenendo così un miglior utilizzo degli hub, sostituendo i vecchi e più piccoli jet di linea principale e almeno 200 piccoli jet regionali tra il 2022 e il 2026. Tra i miglioramenti in programma: cappelliera per il bagaglio a mano di ogni passeggero, nuova illuminazione, aggiornamenti sul Wi-Fi in volo e schermi per offrire intrattenimento durante il volo. Un'espansione che comporterà anche nuove assunzioni: 25mila persone entro il 2023. Il valore dell'acquisto è di 35,38 miliardi di dollari, ma si tratta in realtà di una cifra solo teorica: le aziende beneficiano sempre di maxi sconti.

Chicago-based United è la compagnia aerea degli Stati Uniti più esposta ai viaggi internazionali, che ha sofferto pesantemente durante la pandemia e sta rimbalzando più lentamente rispetto ai viaggi domestici. Il ceo Scott Kirby ha sottolineato come l'aumento della flotta punti ad "accelerare il nostro business per soddisfare una ripresa dei viaggi aerei". L'accordo comprende 50 Boeing 737 MAX 8 e 150 MAX 10, accelerando una ripresa per il MAX che era stato messo duramente in discussione a causa della sicurezza, cui si aggiunge il crollo dei viaggi a causa della pandemia. United ha scelto entrambi i tipi di jet, a differenza delle sue esigenze. Ad esempio, un tipo come l'Airbus A321 è leggermente più grande e dà capacità extra alla compagnia in aeroporti limitati come Newark e San Francisco, che giocano un ruolo chiave nei suoi piani di crescita. Il MAX 10, che ha fatto il suo primo volo questo mese, è il più grande membro della famiglia MAX e detiene fino a 230 posti.