Urban Vision, fisco amaro: a gennaio finirà di pagare la transazione da 6,5mln

Imposte non versate, fisco amaro per Urban Vision

Urban Vision (UV), media company di advertising e altro di cui azionista rilevante è Marco Jacopo Dell’Utri (figlio di Marcello, ex senatore di Forza Italia già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa) patteggia col fisco e sborsa 6,5 milioni di euro. La media company terminerà di pagare la maxi transazione a gennaio 2024. Mentre il gruppo del tycoon egiziano Naguib Sawiris che nel 2017 era entrato nel capitale con il 26%, azzera la sua partecipazione e così fa anche il gigante dei media Wpp che aveva il 20%.

Andiamo con ordine: il bilancio 2022 di UV, fondata dal romano Gianluca De Marchi, che mostra un fatturato consolidato di 59,3 milioni e un utile di 1,5 milioni segnala che l’azienda ha sottoscritto una “transazione fiscale” con l’Agenzia delle Entrate. Infatti gli 007 del Fisco hanno fatto verifiche sulle imposte dirette e dell’Iva versate da UV in relazione ai periodi di imposte 2016, 20176 e 2018 e hanno trovato imposte non versate. Così l’Agenzia ha convocato UV sollevando le contestazioni e la società “pur respingendo interamente le contestazioni - si legge nel bilancio - in un’ottica di preservare la continuità aziendale ha ritenuto di addivenire a un accordo transattivo che prevede l’esborso complessivo di 6,5 milioni”. Il pagamento è stato rateizzato: la penultima tranche sarà versata il prossimo 16 dicembre e l’ultima lo stesso giorno del 2024.

Venendo all’azionariato di UV, esso è mutato perché la Media Vision Holding, veicolo lussemburghese di Sawiris, che era entrata sei anni fa nel capitale, ha venduto tutte le sue 42mila 372 azioni e così ha fatto Wpp Marketing Communication Italy titolare di 32mila 089 azioni. Entrambi hanno ceduto le loro azioni alla Ekuinvest, controllante UV col 97%, di cui azionisti sono lo stesso De Marchi col 25% e con quote paritarie Fabio Mazzoni (presidente di UV), Daniela Valenza (a.d.) e la Finanziaria Cinema di Dell’Utri junior, che è anche consigliere di amministrazione di UV. Va segnalato che proprio pochi giorni fa mediante fusione inversa la stessa Ekuinvest è stata assorbita proprio dalla controllata. A fusione avvenuta il capitale UV sarà detenuto per il 24,5% cadauno dai citati soci e per il restante 3% da Ares Vision.