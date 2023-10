Borsa, Europa e WS attese in rialzo. L'attacco di Hamas non agita i mercati

Usa, futures in rialzo a Wall Street: volano i titoli dell'energia e della difesa

Trend lievemente positivo per i futures sui principali indici azionari Usa: alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones salgono dello 0,05%, quelli sullo S&P 500 dello 0,09%, e quelli sul Nasdaq dello 0,19%. Come scrive Borse.it, nella sessione di ieri, Wall Street è riuscita a recuperare terreno nel finale, dopo aver reagito inizialmente in modo negativo all’escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, provocata dall’attacco di Hamas a Israele di sabato scorso, 7 ottobre.

Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo dello 0,59%, o di 197,07 punti, a 33.604,65 punti. Lo S&P 500 ha guadagnato lo 0,63% a 4.335,66 punti, mentre il Nasdaq Composite ha messo a segno un progresso dello 0,39%, a 13.484,24. A guidare i rialzi sono stati i titoli del settore energetico, sulla scia del rally dei prezzi del petrolio, e i titoli del settore difesa.

Come riporta Borse.it, Halliburton è stato il titolo energetico che ha riportato il rialzo più forte, pari a +6,8%, seguito da Marathon Oil Corp e ConocoPhillips. Buy, oltre che sulle azioni dei giganti petroliferi, anche sui titoli dei colossi della difesa, con gli investitori che hanno guardato al conflitto israelo-palestinese e alla dichiarazione dello stato di guerra proclamata dal governo di Benjamin Netanyahu.

Borse, trend positivo per i listini europei

Secondo MF, anche sui listini azionari europei è previsto un avvio in rialzo nonostante la crisi geopolitica e gli spargimenti di sangue in Israele e a Gaza. Israele ha bombardato la Striscia di Gaza con attacchi aerei, continuando a rispondere all'attacco a sorpresa del gruppo militante palestinese Hamas iniziato sabato mattina. I ministri israeliani hanno ordinato un "assedio completo" della Striscia di Gaza, già bloccata e impoverita, tagliando le forniture di cibo, acqua ed elettricità ai suoi circa due milioni di residenti.

Borse asiatiche in rialzo

La Borsa di Tokyo ha aperto in rialzo, dopo tre giorni di chiusura, seguendo un rimbalzo delle azioni di Wall Street mentre i trader valutavano le incertezze legate al conflitto tra Hamas e Israele. L'indice di riferimento Nikkei 225 è salito dell'1,12%, o di 346,99 punti, a 31.341,66 nei primi scambi, mentre l'indice più ampio Topix è salito dell'1,08%, o di 24,55 punti, a 2.288,63.

Le azioni di Hong Kong hanno aperto con forti guadagni dopo che la Federal Reserve ha lasciato intendere che potrebbe ritardare ulteriori aumenti dei tassi di interesse quest'anno. L'indice Hang Seng è salito dell'1,19%, ovvero di 209,23 punti, a 17.726,63. L'indice composito di Shanghai ha guadagnato lo 0,24%, o 7,44 punti, a 3.104,37, mentre l'indice composito di Shenzhen sulla seconda borsa cinese è salito dello 0,25%, o 4,75 punti, a 1.913,40.