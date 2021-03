Vantea Smart: nel 2020 +131% di ricavi e utile netto a 1,4 milioni di euro

Vantea Smart, bilancio 2020: +131% di ricavi e utile netto a 1,4 mln di euro

Vantea Smart, Società di Information Technology, PMI innovativa, quotata su AIM Italia, e player di riferimento nazionale nell’ambito della Cybersecurity, ha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Dai principali risultati si apprende una crescita significativa dei ricavi arrivati a quota 17,2 milioni (+131% rispetto all'anno precedente), ebitda a 2,1 milioni (+28%) e utile netto di Gruppo a 1,4 milioni di euro in crescita rispetto al 2019 di 1,23 milioni. Simone Veglioni, amministratore delegato di Vantea Smart, ha dichiarato: "Abbiamo dedicato gli ultimi anni all’organizzazione dell’azienda ed alla costituzione dei fattori di crescita. La crescita di quest’anno, quindi, ancorché significativa, non è una sorpresa perché è ormai nel DNA dell’azienda e il trend non si può affievolire perché fondato sull’innovazione tecnologica, sui valori strutturali dell’azienda e sul forte commitment di tutti i colleghi. L’azienda ha risorse finanziarie già sufficienti a sostenere la crescita, ma a queste risorse si sta aggiungendo significativa finanza di debito” .