Venture capital, semestre da sogno: nelle start up italiane investiti 400 mln

Ripartenza per il venture capital in Italia: nel primo semestre le operazioni sono salite a quota 112, registrano un aumento del 49%, per un ammontare investito nelle startup italiane che sfiora i 400 milioni di euro: erano 216 milioni nel primo semestre 2020. Nello stesso modo, cresce anche l’ammontare investito in realtà estere fondate da imprenditori italiani che passa da 21 milioni a 379 milioni di euro e da 6 a 12 operazioni. Sommando queste due componenti, il totale complessivo si attesta a 778 milioni contro i 237 nel primo semestre del 2020.

Dal punto di vista settoriale, l’Ict monopolizza l’interesse degli investitori di venture capital, rappresentando una quota del 37%. L’Ict è costituito per un 29% da operazioni su startup nel comparto dei digital consumer services, e per il 71% su società con focus su enterprise technologies. A seguire, quasi il 16% degli investimenti initial è stato diretto verso l’Healthcare e poco meno del 15% verso i servizi finanziari.

I numeri questa prima parte dell’anno "mostrano un’attività di investimento iniziale sulle startup in netta crescita”, sottolinea il presidente Aifi Innocenzo Cipolletta. “Sono state ben 105 rispetto alle 59 dello stesso periodo del 2020, le operazioni initial realizzate, sintomo del grande impegno da parte degli operatori che non temono la crisi”.

“Guardando i dati del primo semestre si nota come la partecipazione delle corporate ai round di venture capital sia in costante crescita - ha evidenziato Anna Gervasoni, professore Liuc - Università Cattaneo - Questo dimostra che le imprese italiane credono e investono in prima persona nell’innovazione perché consapevoli che solo così si può puntare a una crescita aziendale e a un consolidamento della propria attività in un mondo globalizzato e sempre più competitivo”.

“In Italia il 2021 sta dando segnali di ripresa anche sul fronte del Venture Capital. Le nostre attività di accelerazione e supporto finanziario delle startup e di investimento tramite la nostra Neva SGR non sono rallentate durante la crisi pandemica e hanno contribuito a rendere l’ecosistema più resiliente", ha aggiunto Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center.