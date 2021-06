Vetrerie Riunite, da Verona alla Cina: acquisito il controllo di Minghui

Da Verona alla Cina: il leader mondiale nella produzione di oblò in vetro per il mercato degli elettrodomestici, Vetrerie Riunite Group, ha ragggiunto l'accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza nel capitale sociale della Suizhong, Ming Hui Industrial Technology Co (Minghui), uno dei più grandi produttori cinesi di vetro per elettrodomestici eil principale produttore cinese di oblò in vetro per lavatrici che serve le maggiori aziende del settore. In particolare, dal dicembre 2019, fa sapere il Corriere della Sera, l'azienda veronese che conta oltre 400 dipendenti con un fatturato, stimato al 2018, di 100 milioni, è controllata da una società affiliata al fondo di private equity Sun European Partners (Sun).

Entro l'anno si concluderà l'operazione di acquisizione, dopodichè i fondatori di Minghui resteranno importanti azionisti di minoranza e manager di Minghui, rivela il Corriere. Infine, l'accordo si inserisce in un importante mossa strategica: Vetrerie Riunite Group aprendosi verso la Cina ha la possibilità di "rafforzare e accrescere la propria presenza, beneficiando sia della rapida crescita del mercato interno che delle opportunità di export".

"Minghui espande la nostra presenza in un mercato cinese in rapida crescita e posiziona VR Group come uno degli unici produttori davvero globali di oblò per lavatrici, con stabilimenti in Europa e in Cina, e con capacità di servire i propri clienti nel mondo. L’operazione rafforzerà anche la nostra leadership nel mercato degli oblò per lavatrici", ha detto Davide Vassena, ceo di VR Group. "Continueremo a considerare ulteriori acquisizioni in un settore dinamico e in rapida crescita", anticipa Massimo Vendramini, vice presidente di Sun.