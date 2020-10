Via libera del Cdm al decreto Ristori. A chi e come arrivano gli indennizzi

Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto Ristori per le categorie più colpite dall'ultimo Dpcm sulle misure anti-Covid.



Dl Ristori: arriva servizio nazionale per contact tracing - Arriva un "servizio nazionale" per il "contact tracing". Lo prevede la bozza del decreto ristori, approvato dal Consiglio dei ministri. Sara' un servizio di "risposta telefonica alle persone risultate positive" al Covid "o che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi, con il compito di svolgere attivita' di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonche' di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali". Gli operatori dovranno anche caricare sulla app Immuni "il codice chiave in presenza di un caso positivo" per "rendere efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni". I laboratori dovranno comunicare la diagnosi di positivita' "al Sistema Tessera Sanitaria" che li rende disponibili al servizio nazionale.



Dl Ristori: De Micheli, indennizzi anche a Taxi e Ncc - "Ci sono anche i tassisti e i titolari di noleggio con conducente tra le categorie destinatarie dei ristori stanziati dal Governo nel Decreto approvato oggi a sostegno delle attivita' chiuse o danneggiate dalle ultime misure anti Covid". Lo afferma la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli al termine del Consiglio dei ministri. "Taxi e Ncc hanno giustamente rappresentato ieri in un incontro presso il Mit che l'attivita', se pure non sospesa, lo sara' di fatto dopo le 18, considerate le chiusure del dpcm. Potranno cosi' usufruire di un indennizzo pari al 100 % di quanto hanno ottenuto con il dl Rilancio dell'aprile scorso. Le risorse - conclude - saranno erogate direttamente sui conti correnti. Ringrazio il sottosegretario Salvatore Margiotta che ha incontrato i rappresentanti delle categorie e contribuito a questo risultato".



Catalfo, 1.000 euro a stagionali e lavoratori spettacolo - Nel decreto Ristori "abbiamo previsto un'indennita' da 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato) nonche' gli stagionali degli altri settori, i lavoratori dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d'opera, tra quelle categorie a cui la pandemia finora ha imposto i sacrifici piu' grandi e che senza il nostro intervento sarebbero rimasti privi di ogni sostegno". Cosi' la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, su facebook. Inoltre, aggiunge, nel decreto sono previste "due nuove mensilita' di Reddito di emergenza" per i "molti cittadini economicamente fragili e famiglie svantaggiate" che "stanno pagando un duro prezzo".



Catalfo, stop contributi per aziende interessate da Dpcm - Per le aziende interessate dal Dpcm e' prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre. Lo fa sapere la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, dopo l'ok al decreto Ristori.

CHI AVRA' GLI AIUTI - Ristori del 400% per discoteche, sale da ballo e night club; ristori del 200% per stadi, cinema, piscine, parchi divertimenti, sale giochi, palestre e sale bingo; ristori del 150% per ristoranti, alberghi, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna; ristoro del 100% per gelaterie e bar (senza cucina). Le fasce delle categorie che potranno accedere ai rimborsi che saranno stanziati con il decreto legge ristori, e le relative percentuali, sono contenute in una bozza che l'Adnkronos ha visionato.

Ecco le categorie che avranno accesso agli aiuti e le relative percentuali.

Ristori 400%: Discoteche, sale da ballo night-club e simili.

Ristori 200%: Catering per eventi, banqueting; attività di proiezione cinematografica; organizzazione di convegni e fiere; gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche, gestione di stadi, gestione di piscine; gestione di impianti sportivi polivalenti, gestione di altri impianti sportivi nca; attività di club sportivi; gestione di palestre; enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi; altre attività sportive nca; parchi di divertimento e parchi tematici; sale giochi e biliardi; altre attività di intrattenimento e di divertimento nca; servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali); stabilimenti termali; organizzazione di feste e cerimonie; gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano; noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi; servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento; altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca. Attività nel campo della recitazione; altre rappresentazioni artistiche; noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo); attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby, attività di altre organizzazioni associative nca.

Ristoro 150%: ristorazione con somministrazione; attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, ristorazione ambulante; alberghi; villaggi turistici; ostelli della gioventù; rifugi di montagna; colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; attività di alloggio connesse alle aziende agricole; aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero.

Ristori 100%: gelaterie e pasticcerie (anche ambulanti); bar e altri esercizi simili senza cucina.