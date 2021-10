Visco: "Cauto ottimismo sull'uscita dalla crisi. Recovery? Occasione"

Bankitalia, Visco: "Il rilancio della crescita è la via maestra per ridurre il peso del debito"

L'Italia naviga oltre le attese e la ripresa va ancora sostenuta, ma non appena le condizioni lo consentiranno bisognerà pensare al rientro del disavanzo. Il rilancio della crescita, ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, è "la via maestra per ridurre il peso del debito, che costituisce un elemento di intrinseca fragilità della nostra economia". Tuttavia, ha avvertito, non è "possibile limitarsi a contare su un onere del debito mantenuto indefinitamente sugli attuali eccezionalmente bassi livelli, che riflettono anche l’orientamento straordinariamente espansivo della politica monetaria".



E dunque, "per evitare il riproporsi dei rischi di instabilità sperimentati in passato, superata la crisi sarà necessario accelerare il rientro, anche ricostituendo adeguati avanzi primari". Con l'avvertenza che esiste debito 'buono' e debito 'cattivo'. "Si può ricorrere al debito", ha ammonito il numero uno di Palazzo Koch, "per finanziare investimenti cruciali per l’attività produttiva, e in Italia certamente non mancano aree in cui occorre spendere di più, a partire dalle infrastrutture, dall’innovazione e dall’istruzione. Vi si può fare ricorso in condizioni congiunturali avverse per finanziare gli ammortizzatori sociali, e in situazioni di emergenza, come quelle determinate dalla pandemia, per consentire l’attuazione di interventi straordinari. Ma di regola il debito non può essere impiegato a copertura delle spese correnti".

Sul punto è d'accordo anche il ministro dell'Economia, Daniele Franco. "Dobbiamo essere pronti all'aumento dei tassi d'interesse: occorre tornare ad avere avanzi primari, come avveniva fino al 2019", ha affermato. "Entro la fine del decennio", ha aggiunto, "contiamo di riportare il rapporto debito-pil dove stava prima della crisi pandemica: è un punto importante perché libererà risorse per altri utilizzi, perché attenuerà le pressioni sullo spread e aumenterà l'autonomia della nostra politica economica".

La manovra per il 2022, ha sostenuto il ministro, resta comunque espansiva e si pone l'obiettivo di "sostenere l'economia e la società nella fase di uscita dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita a medio termine", riducendo il carico fiscale e rafforzando sanità, investimenti, ricerca e sostegno alle politiche sociali. Il taglio del cuneo fiscale, ha aggiunto, è una priorità: e nella legge di bilancio sono appostati 8 miliardi di euro per il taglio del prelievo. Non mancheranno, inoltre, ha promesso l'inquilino di via XX settembre, nuovi interventi sul caro-bollette, il cui aumento "può frenare il consolidarsi della ripresa".

Bankitalia e Tesoro si mostrano ottimisti sulla ripresa: per entrambi il Pil salirà del 6% quest'anno. Tuttavia, ha sottolineato Visco, il mero ritorno ai livelli pre-Covid "per il nostro paese non costituisce un obiettivo sufficiente". La ripresa deve essere invece occasione per mettere mano ai nodi strutturali della nostra economia e, in particolare, ai ritardi sul fronte della produttività e degli investimenti.