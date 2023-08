Visibilia editore crolla in Borsa: -25,45%. Il suicidio di Ruffino non perdona

Visibilia editore crolla in Borsa: -25,45% in poche ore dal suicidio di Ruffino

La scomparsa del presidente e amministratore delegato di Visibilia Luca Giuseppe Reale Ruffino si riflette in Borsa. Avvio pesante per la società in Piazza Affari: il titolo perde il 12% a 0,49 euro ed appare altrettanto pesante Sif Italia, (-12,29% a 0,44 euro) su Euronext Growth Milan, di cui lo stesso Ruffino era presidente e amministratore delegato.

Le condizioni del titolo di Visibilia peggiorano in giornata, con un calo del 25.45% (dati aggiornati alle 12.45 CEST). L’autopsia sul suo corpo potrebbe essere eseguita già domani o mercoledì. Ruffino deteneva il 7,87% delle quote societarie tramite Sif e il 12,94% direttamente, dopo essere subentrato in Visibilia alla senatrice di Fdi e ministro del Turismo Daniela Santanchè nell’ottobre del 2022. In una nota la società ricorda tuttavia che il consiglio di amministrazione aveva recentemente conferito poteri di gestione operativa anche al consigliere delegato Alberto Campagnoli. Il fascicolo aperto dalla procura milanese è per il reato di istigazione al suicidio: un atto dovuto per poter procedere con tutti gli accertamenti del caso.