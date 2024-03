Volare è un incubo, dalle low cost ai voli di linea: crescono i disservizi

Volare in Italia, 163 milioni di euro di risarcimento per i disagi aerei del 2023. Il 50% dei voli con disservizi sono Wizzair o Ryanair

Attraverso un'analisi dettagliata dei dati, ItaliaRimborso ha rivelato che un considerevole numero di viaggiatori in Italia, pari a 650.000 persone, potrebbe richiedere rimborsi o risarcimenti a seguito di inconvenienti subiti con le compagnie aeree, conformemente al Regolamento 261/04 e alla Convenzione di Montreal. Secondo il report 2023 di ItaliaRimborso Data, ci si aspetta che tali situazioni comportino richieste di risarcimento per un totale di 163 milioni di euro nel corso dell'anno.

L'analisi, condotta con precisione e supportata dalla tecnologia, ha esaminato attentamente i problemi legati ai voli in Italia, come cancellazioni, ritardi, overbooking e problematiche relative ai bagagli. Tra le prime quindici compagnie aeree, basandosi su oltre 50.000 segnalazioni degli utenti, si evidenziano Wizzair e Ryanair come le più problematiche, rappresentando oltre il 50% di tutti i disagi riscontrati nel settore aereo italiano. Ryanair in particolare è stata identificata come la compagnia con il maggior numero di ritardi.

Un focus specifico è stato dedicato alle compagnie aeree italiane, con Ita Airways e Neos che si distinguono per il numero di passeggeri trasportati e per i collegamenti esteri, rispettivamente. Mentre Aeroitalia ha concluso il suo primo anno di operazioni nel 2022, Air Dolomiti ha mostrato la percentuale più alta di voli cancellati tra le quindici compagnie del report.

L'attenzione è stata poi rivolta agli aeroporti, con Fiumicino e Malpensa rispettivamente come i più frequentati e con il maggior numero di problemi. Inoltre, emerge che, tra i dieci aeroporti con più disservizi, la maggior parte ha registrato un numero maggiore di voli in ritardo rispetto a quelli cancellati, ad eccezione di Milano Linate e Napoli.

Le rotte più colpite da problemi includono quelle tra Milano Malpensa, Catania e Lamezia Terme, con la tratta Catania-Malpensa che registra il maggior numero di inconvenienti, influenzata dalle compagnie Wizzair, Ryanair ed Easyjet. Per quanto riguarda le rotte internazionali, la tratta Roma Fiumicino-Barcellona è stata identificata come quella con il maggior numero di problemi.

ItaliaRimborso ha anche esaminato l'impatto della Riforma Cartabia, che ha introdotto le conciliazioni obbligatorie prima dei procedimenti giudiziari, valutando i tempi relativi ai casi di disagio aereo con risarcimenti da 250 euro.

Guardando al futuro, nel 2024 sono previste importanti novità con l'inaugurazione dell'aeroporto di Salerno e l'ingresso di Ryanair nell'aeroporto di Reggio Calabria. Inoltre, Tirana emerge come una destinazione turistica sempre più popolare tra gli italiani, con un aumento della connettività aerea grazie alle compagnie Wizzair e Ryanair.

Felice D'Angelo, CEO di ItaliaRimborso, ha sottolineato l'importanza di garantire ai passeggeri il diritto a rimborsi o risarcimenti conformemente alla normativa europea, e si è impegnato a lavorare attivamente per assicurare che ciò avvenga.

