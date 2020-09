Wall Street, nuova ondata di vendite sul tech. Nasdaq fa quasi -4%. Tesla -17%

Una nuova ondata di vendite sui tecnologici a New York. Apple perde il 3,59%, Amazon il 3,50%, Facebook il 3,05%, Google il 3% e Microsoft il 2,96%. A Wall Street, dopo le vacanze del Labour Day, riprende il crollo del tech, settore che dopo aver consentito al Nyse di archiviare i cali post-lockdown da Covid con nuovi record, oggi trascina invece al ribasso tutti gli indici principali. Il Dow Jones perde lo 1,87% e l'S&P 500 cede il 2,21%.

Affonda il Nasdaq Composite, a -3,7%. Tonfo anche delle azioni di Tesla (-17%) dopo che venerdi' il gruppo fondato da Elon Musk scorso non è stato incluso nel prestigioso indice S&P 500, come invece largamente atteso dal mercato, visto che la società californiana ha recentemente registrato il quarto trimestre consecutivo in profitto. Newsflow negativo a cui si è aggiunta anche la notizia della partecipazione di GM (in controtendenza fa +5,4%) con un 11% nel capitale dei camion elettrici Nikola, partnership per sfidare Tesla sulle vetture elettriche. C’è da dire però che dall'inizio dell'anno, il titolo Tesla guadagna quasi il 400%.

"Le azioni Tesla sono aumentate, raggiungendo un picco di 502 dollari la scorsa settimana, in previsione dell'inclusione nel benchmark statunitense", ha spiegato infatti Michael Hewson, capo strategist dei mercati presso CMC Markets. "La decisione di venerdi' potrebbe farci vedere ulteriori perdite".

"Le valutazioni dei titoli a grande capitalizzazione sono alte ben oltre i livelli storici", ha affermato Bruce Bittles, chief investment strategist di Baird, sottolineando come molti "indicatori tecnici, tra cui debito marginale elevato, fondi comuni interamente investiti e dati sulle opzioni che mostrano un volume record di call, suggeriscono tutti un eccessivo ottimismo nel mercato che spesso indicano una fase di consolidamento o correzione in vista".

Pesa sui mercati anche un aumento delle tensioni economiche tra Stati Uniti e Cina. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato in una conferenza stampa di lunedi' che sta considerando il disaccoppiamento economico dalla Cina e che sta cercando di riportare i lavori in outsourcing negli Stati Uniti. I commenti sono l'ultima svolta in un battibecco pluriennale tra le due maggiori economie del mondo che si sono incentrati su tecnologia, sicurezza e lavoro. "Il disaccoppiamento e' un concetto economico, non politico", ha affermato Sebastien Galy, macro stratega di Nordea Asset Management. Quelle ipotizzate dal presidente sono mosse che "hanno il potenziale per essere molto significative".

Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha annunciato martedi' a Pechino un'iniziativa che mira a stabilire standard globali sulla sicurezza dei dati, in risposta alle accuse di Washington su quelle che l'amministrazione Trump ritiene essere minacce alla sicurezza nazionale da parte di societa' cinesi come Huawei Technologies e Tencent Holdings.

Tornando ai titoli del New York Stock Exchange, Wells Fargo cede il 2% dopo che Berkshire Hathaway (-1%) ha ridotto le sue azioni nella banca al 3,3% a 137,6 milioni di azioni, circa 100 milioni in meno rispetto a quanto posseduto alla fine di giugno. Boeing cede il 5,2% alla notizia che la Federal Aviation Administration (Faa) sta indagando su possibili difetti di produzione che riguarderebbero alcuni 787.

Male le società farmaceutiche che lavorano al vaccino per il Covid-19: Moderna perde oltre l'11%, Novavax il 6,1%; queste due sono tra le societa' che hanno voluto rassicurare l'opinione pubblica che saranno privilegiate la sicurezza e l'efficacia del vaccino alla velocita', dato che in molti temono che l'amministrazione Trump stia facendo pressioni per averlo pronto prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre.

Oltre Oceano, Milano si conferma in calo con un ribasso di quasi due punti e mezzo anche dopo l'avvio in deciso ribasso di Wall Street. Sul paniere principale di Piazza Affari continua a dominare il segno meno. L'unico titolo che resiste alle vendite e' Pirelli (+2,45%) in scia all'upgrade di Citigroup. Male i petroliferi: Eni -3,05%, Saipem -2,03%, Tenaris -2,5%. Tra le altre blue chip pesanti Recordati (-4,34%), Prysmian (-3,25%) e Finecobank (-3,26%).