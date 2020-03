Wall Street prepara il rimbalzone. Su Milano il freno delle nuove misure

Petrolio in netto rimbalzo fino a +10% dopo il crollo di ieri, la seduta peggiore dal 1991, e mercati che provano a scommettere su azioni concertate decise per contenere il coronavirus, scongiurando una recessione globale che molti danno quasi per scontata. E' questa la ricetta a cui si affidano le Borse europee per recuperare almeno in parte il terreno perso alla vigilia: a meta' seduta Parigi +3,17%, Francoforte +2,67%, Londra +3,5% e Madrid +1,8%. Piu' lenta Milano (+1%) che riduce i guadagni della prima parte della seduta (+3%), innescati dal rally di Diasorin (+11,7%): il gruppo farmaceutico ha annunciato passi avanti per l'introduzione di un test molecolare per l'identificazione rapida del nuovo coronavirus Covid-19.



A frenare Piazza Affari, che come ha spiegato l'amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi restera' operativa giudicando inutili provvedimenti di chiusura delle contrattazioni, sono le nuove misure annunciate dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che estendono a tutta l'Italia i provvedimenti restrittivi gia' varati per la Lombardia per contenere l'epidemia di coronavirus. Di buon passo sul Ftse Mib i petroliferi (Eni +7,1%, Saipem +6,52%, Tenaris +4,64%) sostenuti dal rimbalzo del greggio: Brent e Wti salgono del 10,8% rispettivamente a 38,09 dollari al barile e 34,44 dollari, grazie anche al fatto che il ministro dell'Energia russo ha detto che Mosca non chiudera' le porte all'Opec.



Sul Ftse Mib pochi i titoli in ribasso, come le utility e Mediobanca (-1,71%), ma la performance peggiore e' quella di Atlantia (-4%): oltre alle ricadute del calo dei volumi di traffico legate al nuovo decreto del Governo in risposta al coronavirus, secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore il progetto di aggregazione di Aspi in F2i sarebbe stato bloccato perche' il Governo sarebbe contrario. Sul fronte valutario, il dollaro statunitense rialza parzialmente la testa grazie alla scommessa sulle nuove misure economiche attese per il pomeriggio preannunciate dal presidente americano Donald Trump: il cambio euro/dollaro arretra e vale 1,137 (1,1346 in avvio, dagli 1,1450 di ieri sera), dopo essere salito del 6% negli ultimi 20 giorni.

Coronavirus: Jerusalmi a Radio 24, inutile chiudere Borse - E' "inutile" chiudere la Borsa in un contesto in cui "sicuramente le economie stavano rallentando gia' prima di questa situazione". Lo ha detto l'amministratore delegato di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi intervistato da radio 24. "La correzione - ha spiegato il manager - c'e' gia' stata" dopo un crollo che e' stato un "fenomeno di mercato". "I mercati - ha aggiunto - reagiscono violentemente alle notizie ma ritengo che a questo punto la correzione l'abbiamo gia' vista". "La crisi del petrolio - ha proseguito - ha acuito le incertezze, ma anche il tema del virus sara' tra qualche mese un ricordo". A suo avviso "e' un'esperienza che abbiamo gia' passato con la Sars anche se non eravamo direttamente coinvolti, sono fenomeni transitori".



BORSE ASIATICHE IN RIALZO - Le Borse dell'Asia risalgono, con tentativi di parziali rimbalzi dopo i crolli a catena di ieri in attesa di nuove misure di stimolo da arte de governi all'emergenza globale coronavirus. In chiusura a Tokyo il Nikkei 225 si attesta al più 0,85%, mentre il dollaro riguadagna terreno sulla valuta giapponese dopo i forti deprezzamenti di ieri, il biglietto verde si scambia a 104,43 yen. In Cina Shanghai si attesta al più 1,59% a tarda seduta, Hong Kong segna un più 1,79%. La sudcoreana Seul segna un più moderato più 0,45%. Il tutto dopo che nel corso della notte i futures su Wall Street hanno cambiato rotta e si sono orientati al rialzo a seguito dei nuovi stimoli preannunciati dall'amministrazione Trump. Ieri le Borse di Usa ed Europa hanno subito crolli a catena di portata storica, Milano ha subito uno de peggiori tracolli che si ricordi con un meno 11%.



Petrolio in recupero: Wti +6,26% a 33,08 dollari a barile - Rimbalzo dei prezzi del Petrolio dopo il crollo dei prezzi dovuto al 'niet' rivolto dalla Russia all'Opec rispetto al taglio di produzione proposto dall'associazione di produttori. Il Wti avanza del 6,26% a 33,08 dollari a barile, mentre un barile di Brent (+6,46%) è scambiato a 36,58 dollari.

Russia: borsa in picchiata, indice Moex-10%, Rts -16% - L'indice in rubli MOEX e' sceso del 10,4% a 2.436 punti con l'apertura delle contrattazioni alla borsa di Mosca, mentre l'RTS denominato in dollari e' sceso del 16% a 1.056 punti, i livelli piu' bassi dall'inverno del 2019. I mercati in Russia ieri erano chiusi a causa del recupero delle ferie per il giorno della donna. Malissimo anche il rublo, che vale 72 punti rispetto al dollaro e ben 85 rispetto all'euro. Lo riportano le agenzie russe.