L' Orso a Wall Street: fa -9%. Piazza Affari peggiora dopo la Bce

Wall Street ha aperto in forte ribasso, con l'S&P 500 ha raggiunto il Djia nel cosiddetto mercato orso o ribassista, avendo perso oltre il 20% dai massimi delle ultime 52 settimane. E, poco dopo l'apertura, l'indice generico e' arrivato a cedere oltre il 7% facendo scattare il primo blocco per eccesso di ribasso imponendo la sospensione delle contrattazioni per 15 minuti. Per far scattare il primo blocco agli scambi una volta che e' aperta la borsa, l'S&P 500 deve cedere almeno il 7%. Il secondo blocco scatta dopo che l'indice generico cede il 13%, mentre il terzo e ultimo blocco scatta con perdite superiori al 20%. In quest'ultimo caso, gli scambi vengono sospesi per il resto della giornata. I due blocchi precedenti invece impongono una sospensione degli scambi di 15 minuti.

Riprese le contrattazioni in Dow Jones fa -9%. Gli investitori reagiscono negativamente alle parole del presidente Usa, Donald Trump, che ieri, nel suo discorso alla Nazione, non e' riuscito a rassicurare i mercati sulle possibilita' di evitare un rallentamento economico legato alla diffusione del coronavirus. Oltre ad annunciare la sospensione dei voli tra Stati Uniti ed Europa per 30 giorni, Trump si e' limitato a dire che il governo federal fornira' assistenza finanziaria agli impiegati che contraggono il virus o sono soggetti a quarantena. Il presidente non ha pero' fornito alcun indizio sulle misure di stimolo economico al vaglio del governo.

Dopo il discorso del presidente, i future sono stati sospesi per eccesso di ribasso avendo perso oltre il 5%. Con gli investitori dubbiosi sulle prospettive per la crescita economica Usa, continuano a salire i rendimenti dei titoli di Stato Usa.

In Europa, il mercato accoglie freddamente, almeno nelle prime battute, le decisioni prese dalla Bce per fronteggiare l'impatto economico della pandemia di coronavirus. Le decisioni di politica monetaria sono state evidentemente giudicate insufficienti dagli investitori. I listini hanno accentuato i crolli della prima parte della seduta. Parigi cede l'8%, Madrid il 7,5%, Francoforte il 7,4%, Milano il 7,2% e Londra il 6,8%. L'indice Stoxx 600 ha ceduto fino all'8,1%, scendendo ai minimi da febbraio 2016.

Sul mercato delle commodity, il petrolio continua a scivolare a causa dei timori per la domanda e la guerra dei prezzi in corso tra Arabia Saudita e Russia. Il contratto Wti ad aprile cede il 7,16% a 30,62 dollari al barile. Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione a febbraio negli Stati Uniti sono diminuiti oltre le attese (-0,6% contra attese per un -0,1%). Mentre le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono diminuite di 4.000 unita' a 211.000 unita' contro attese per 219.000 unita'. Il Djia perde 1.696,31 punti, il 7,20%, a quota 21.856,91. L'S&P 500 cede 192,33 punti, il 7,02%, a quota 2.549,05. Mentre il Nasdaq lascia sul terreno 558,80 punti, il 7,03%, a quota 7.393,25.