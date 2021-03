Alessandro Cattelan piglia tutto: per lui Sanremo 2022 e una serie TV Netflix

Alessandro Cattelan condurrà uno show per RAI1 ma in futuro potrebbero esserci la direzione di Sanremo 2022 e una misteriora serie TV con Netflix

Sarà un anno di grandi impegni per Alessandro Cattelan. Dopo l'addio a X Factor e Sky, che lo hanno consacrato tra i volti più noti del panorama televisivo italiano, per lo showman si sarebbe aperta la strada verso al direzione del Festival di Sanremo 2022 e in cantiere ci sarebbe anche una serie TV con Netflix dal contenuto misterioso. Leggo rivela la produzione è stata affidata a Fremantle (stessa di X Factor e di E poi c'è Cattelan). Cattelan dovrebbe inoltre condurre un programma in due prime serate a maggio su RAI1 chiamato "Da grande" e dedicato agli over 40.

Sulla possibile direzione di Cattelan per Sanremo 2020 così si era espresso l'ormai ex direttore di RAI1 Stefano Coletta: “Nessuna considerazione riguardo il festival di Sanremo per Cattelan. Stiamo ragionando su un possibile evento, ma mai parlato di Sanremo. Sui volti della tv generalista, penso che il ringiovanimento delle facce e dei linguaggi debbano arrivare gradualmente”. D'altronde lo stesso Amadeus ha ammesso che non ci sarà un "Ama ter".

Alessandro Cattelan inizia la sua carriera televisiva come veejay prima per Viva poi per All Music ed MTV. Il conduttore ha poi seguito dieci edizioni di X Factor, dal 2011 al 2020, e ha anche realizzato un suo programma chiamato EPCC -E poi C'è Cattelan. “Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor. - ha detto commosso al suo addito al talent musicale - Questi ultimi 10 anni sono stati un viaggio molto bello. Sapendo che questa sarebbe stata la mia ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana: i giorni erano pagine di un libro bellissimo che stava arrivando alla fine e che sono contento di aver finito”.