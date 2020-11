Alfa feat Annalisa: ecco il singolo "SaN LoREnZo” (e il videogioco gratuito)

Dopo il successo di “SuL Più BeLLo”, singolo certificato Disco d’Oro e title-track contenuta all’interno della colonna sonora del film omonimo prodotto da Eagle Pictures (1° al botteghino in meno di una settimana), ALFA torna oggi, giovedì 12 novembre, con il nuovo singolo “SaN LoREnZo” feat. ANNALISA, disponibile su tutte le piattaforme digitali e da domani in rotazione radiofonica.

Il nuovo singolo rappresenta un punto di rottura con il sé del passato e un punto di partenza per proiettare i propri sogni verso il futuro. E in una notte speciale, come quella di “SaN LoREnZo”, questo brano ricrea le atmosfere estive di un falò sulla spiaggia con gli amici, mentre si affidano i desideri alle stelle. ALFA ha recuperato questa canzone dal suo comodino e, attraverso la scrittura del pezzo, ha ottenuto maggiore consapevolezza di sé, trasformando “SaN LoREnZo” in una forte promessa spirituale ed emotiva da fare a sé stessi.

Il featuring con Annalisa in “SaN LoREnZo” dà voce al passato di ALFA, creando un dialogo tra il sé di ieri e la persona che è oggi e, come Annalisa nel suo ultimo album, il desiderio è di interrogarsi, di guardarsi da fuori e di scendere a fondo per conoscersi.

Con l’uscita del nuovo singolo, ALFA ha creato il videogioco gratuito “San Lorenzo”, un’app scaricabile da Apple Store e Google Play, che in poche ore è entrata al vertice delle classifiche e in cui l’obiettivo dei giocatori è quello di salire più in alto possibile, verso le stelle, per vincere una videochiamata con l’artista che farà una sorpresa ai suoi fan.

“SaN LoREnZo” feat. ANNALISA arriva dopo i precedenti “SuL Più BeLLo”, “TeStA Tra Le NuVoLe, pT.2” (certificato Disco di Platino e tra le 20 canzoni più ascoltate dell’estate), e a un anno e mezzo dalla hit “Cin Cin” che ha collezionato oltre 68 milioni di stream su Spotify entrando in tutte le classifiche italiane, raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global e ottenendo la certificazione Doppio Disco di Platino.

Andrea De Filippi, in arte ALFA, è un cantautore genovese, classe 2000. Con oltre 282.000 followers su Instagram, 265.000 iscritti al canale YouTube e 660.000 followers su TikTok, conta oltre 187 milioni stream totali su Spotify, più di 12 milioni di stream di Apple Music e oltre 81 milioni di views su Youtube. Le sue canzoni sono state condivise in oltre 5 milioni di video su Tik Tok e i suoi ultimi video sono entrati ai vertici delle tendenze di YouTube. Con il suo ultimo tour tutto sold out, ALFA ha già un doppio disco di platino e sei dischi d’oro (classifica FIMI/GFK), gli ultimi ottenuti per l’album “Before Wanderlust” e il singolo “SuL Più BeLLo”.

Annalisa, come ALFA, viene dalla Liguria, nasce a Savona e hanno in comune l’amore per il mare. A settembre ha pubblicato il suo ultimo album “Nuda” che ha debuttato ai vertici della classifica di vendita. In questo ultimo lavoro, con un lato A e un lato B che caratterizzano due stili e due mondi diversi, Annalisa racconta di sé stessa senza risparmiarsi, senza orpelli, senza filtri; dentro c’è tutto: la forza e la fragilità, la profondità e la leggerezza. Nel 2018 la cantautrice è stata l’unica donna ad avere 3 singoli, Bye Bye, Un Domani e Il Mondo prima di te, nella top 100 dei brani più trasmessi dalle radio italiane collezionando un Doppio Disco di Platino, cinque Dischi Platino e sei Dischi d’oro.