Anna Tatangelo bomba sexy: lato B esplosivo in piscina, scatto virale. FOTO

Anna Tatangelo bomba sexy: lato B esplosivo in piscina

Anna Tatangelo torna ad incendiare i fan con uno scatto ultra seducente che diventa subito virale. La bella cantante ha deciso di trascorrere le vacanze estive all’insegna della semplicità, insieme alla sua famiglia e agli amici. Si è presa cura di suo figlio, il bambino avuto con l’ex Gigi D’Alessio, e di se stessa, godendosi un’estate da single in completo relax.

Non ha però dimenticato di condividere con i follower alcuni momenti salienti delle sue vacanze. Gli ultimi scatti postati su Instagram hanno fatto girare la testa a molti fan.

Anna Tatangelo appare in splendida forma, seduta in piscina, con un costume super succinto che mette in risalto le sue forme esplosive. Lo scatto ha totalizzato quasi 130mila like ed è diventato virale.