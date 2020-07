Anna Tatangelo scollatura esagerata senza reggiseno: fa boom di like. FOTO

Anna Tatangelo incanta i fan con una scollatura esagerata su Instagram. FOTO

Anna Tatangelo ha cambiato look. Dopo l’addio a Gigi D’Alessio si è tinta i capelli di biondo dividendo i fan: c’è chi apprezza e chi la preferiva come prima. Una cosa non è cambiata: la sua sensualità.

Con l’ultimo scatto sexy, immerso in un seducente gioco di luci e ombre, la Tatangelo è tornata a stupire i fan registrano un boom di like in poche ore. “Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada #Guapo 🔥 ” scrive nella didascalia del post su Instagram.

Con labbra socchiuse, occhiali da sole e scollatura esagerata, la bella cantante ha ammaliato i suoi ammiratori che hanno esitato a commentare. “Io ti adoro, sei stupenda” scrive un utente, seguito da un altro: ““Sei proprio una gran gnocca”. “Resta così che arrivo” aggiunge un follower. “Mi inchino Dea” commenta un altro. “Sei fighissima, baby”, “Bombe ovunque”, “Sembri un agente 007” si legge ancora fra i commenti.