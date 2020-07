Antonino Cannavacciuolo è dimagrito: ha perso 29 chili e ora...

Antonino Cannavacciuolo è dimagrito: 'Ero vicino al bivio'

Antonino Cannavacciuolo è a dieta: ha perso ben 29 chili e non è intenzionato a fermarsi. “Sono stato vicino a un bivio ha confessato in un’intervista al settimanale Oggi - pesavo tanto, mi sentivo stanco, dormivo male. Tre anni fa ho detto basta e mi sono comprato un tapis roulant. Pian piano sono riuscito perdere peso. La sfida adesso è quella di provare a dimagrire ancora”.

Il famoso chef, con due stelle Michelin al ristorante Villa Crespi di Orta San Giulio, una stella al Cannavacciuolo Café & Bistrot di Novara e una stella al Bistrot Cannavacciuolo di Torino, aveva toccato i 155 kg. La dieta intrapresa, associata a costante attività fisica ha dato enormi risultati.

“La mattina faccio una camminata veloce e mi cimento con i pesi – ha rivelato - non seguo una dieta. Sto solo un po’ più attento, non mi sono tolto niente. Oggi peso 126-127 chilogrammi, ogni tre, quattro mesi perdo un chilo. La bilancia non deve più salire, deve solo scendere. E se una sera esagero a cena con gli amici, il giorno dopo insalata, corsa e flessioni”. “Qualche giorno fa abbiamo fatto le prove costumi: sono passato da una taglia 66 a una 60” ha raccontato soddisfatto.

Antonino Cannavacciuolo non vuole fermarsi e vuole dimagrire ancora di più. Si sta intanto preparando per la decima edizione di MasterchefItalia, che partirà in autunno. Accanto a lui saranno ancora presenti i famosi chef Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli.