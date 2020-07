Bianca Guaccero dal tolpless alla proposta hard di Rocco Siffredi

Bianca Guaccero 'perfetta per l'hard': la dichiarazione choc di Rocco Siffredi a Detto Fatto

"Bianca tu saresti perfetta per l'hard e se arrivi nel nostro mondo le mandi tutte a casa". Con questa dichiarazione Rocco Siffredi è riuscito a far imbarazzare la bella Bianca Guaccero durante l’ultima puntata di Detto Fatto. L’attore di film hard ha partecipato alla trasmissione inviando un video messaggio ricco di complimenti per la padrona di casa.

"Grazie Rocco, oggi guadagno un punto in più" ha risposto la conduttrice alla proposta indecente, spezzando l’imbarazzo che si era diffuso in studio.

La Guaccero è molto apprezzata non solo per la sua solarità ed energia nella conduzione, ma anche per la sua bellezza. Di recente alcune sue foto piuttosto piccanti hanno fatto il giro del web, registrando moltissimi like.

Bianca Guaccero super sexy su Instagram: la foto in topless incendia i fan

"Tutti alla ricerca della perfezione... quando sono le imprecisioni sul nostro corpo e nella nostra anima a renderci così irresistibilmente noi. Ci vediamo lunedì". Questa la descrizione dello scatto pubblicato dalla Guaccero che ha registrato subito tantissimi like.

La conduttrice di Detto Fatto si mostra in topless, al naturale, mentre guarda dritta verso l'obiettivo.

Lo scatto in topless non è l'unico con cui la conduttrice ha sedotto i suoi fan. Di recente la bella conduttrice ha postato una foto di due anni fa, in cui appare più sexy che mai.