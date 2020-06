Bianca Guaccero super sexy su Instagram: la foto in topless incendia i fan

"Tutti alla ricerca della perfezione... quando sono le imprecisioni sul nostro corpo e nella nostra anima a renderci così irresistibilmente noi. Ci vediamo lunedì". Questa la descrizione dello scatto pubblicato dalla Guaccero che ha registrato subito tantissimi like.

La conduttrice di Detto Fatto si mostra in topless, al naturale, mentre guarda dritta verso l'obiettivo.

Lo scatto in topless non è l'unico con cui la conduttrice ha sedotto i suoi fan. Di recente la bella conduttrice ha postato una foto di due anni fa, in cui appare più sexy che mai.