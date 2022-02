Billie Eilish: "Ho perso 100.000 followers: hanno paura del mio seno grosso"

Il nuovo look giudicato troppo osè dai fans

“Ho perso 100.000 followers solo per colpa delle tette. Le persone sono spaventate dalle tette grandi”. Lo ha detto la popstar americana Billie Eilish in un'intervista a “Elle”, sostenendo una tesi piuttosto curiosa. In un mondo nel quale l'aspetto fisico viene spesso utilizzato per ottenere il successo, la sua “esuberanza” avrebbe spaventato i fans, in seguito alla pubblicazione su Instagram di alcune immagini rivelatrici. Billie Eilish, di soli vent'anni, già da cinque è sotto i riflettori per la sua musica, scritta insieme al fratello produttore Finneas e che le è valsa il plauso unanime di appassionati, critici e colleghi musicisti. Un'artista raffinata e intensa, ma anche una ragazza che, come tutte le coetanee, in questo arco di tempo si è sviluppata fisicamente, in un modo che non ha mancato di stupire i suoi seguaci. A sottolineare il cambiamento è stato anche il nuovo look dell'artista, passata rapidamente da maglioni e felpe oversize a uno stile decisamente molto più femminile, che mette in bella evidenza le sue notevoli forme.

Le foto sexy, i video porno e la solidarietà di Madonna

Già lo scorso anno era stata ritratta in guepiere per un servizio fotografico pubblicato sulla copertina di “Vogue”, rivelando un lato seducente che ancora non era emerso, visto il suo look da ragazzina. Il suo vestiario sempre meno castigato e la costanza degli scatti pubblicati su Instagram, come abituale per molte sue coetanee, ha fatto il resto: accusata di “sessualizzare” la propria immagine ha subito il defollow di molti fan, anche se in sua difesa si è schierata un'icona come Madonna: “Il problema è che viviamo in un mondo sessista dove le donne sono divise solo in due categorie: o sei una vergine o sei una p*ttana. Billie non ha mai assecondato le masse e ha iniziato non utilizzando la sua sessualità in nessun modo. Le donne dovrebbero essere libere di mostrarsi come vogliono. Se Billie fosse stata un uomo, nessuno avrebbe parlato di tutto questo”. Una vicenda decisamente curiosa, anche per una ragazza che lo scorso dicembre ha confidato di aver subito traumi dalla precoce esposizione ai video porno, fin dall'età di 11 anni.



