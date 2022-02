Chi è Gal Gadot: per tutti un sex symbol... per il Kuwait una minaccia!

Perché Gal Gadot è stata messa al bando dal Kuwait

Se per tutto il mondo Gal Gadot è un’attrice di fama e una donna molto attraente… in Kuwait è considerata una minaccia! Il suo nuovo film “Assassinio sul Nilo”, diretto da Kenneth Branagh, sarà infatti vietato nel Paese arabo, in quanto la sua affascinante protagonista è “un ex soldato dell’esercito di occupazione sionista”.

“Assassinio sul Nilo” – il trailer ufficiale

Dall’esercito a Hollywood

La 36enne israeliana, prima di diventare attrice, ha infatti svolto due anni di servizio militare, come previsto dalla legge del suo Paese anche per le donne. L’ex Miss Israele è diventata famosa per film come “Fast & Furious”, “Batman v Superman: Dawn of Justice”, “Red Notice”, “Between two ferns” e “Wonder Woman 1984”, ma la nuova versione di “Assassinio sul Nilo” sarà boicottata dai cinema kuwaitiane per ragioni politiche. Oltre ad aver militato nell’esercito israeliano, non per sua scelta, Gal Gadot lo ha elogiato, invitando i suoi follower sui social a pregare per i soldati “che stanno rischiando la vita per proteggere il mio paese dagli atti orribili condotti da Hamas”. Questa nuova trasposizione del romanzo di Agatha Christie non è stata finora particolarmente fortunata, visti i problemi personali dei suoi interpreti. Oltre al caso Gal Gadot, c’è quello del protagonista maschile Armie Hammer, che dopo aver terminato le riprese nel 2019 è stato accusato di violenza sessuale da parte di diverse donne.

