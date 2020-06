Ronn Moss, nuovo ciak in Puglia: a settembre reciterà in “Viaggio a sorpresa”

Ronn Moss: nuovo ciak in Puglia. La star incontrerà la stampa a Polignano

Ronn Moss riparte dalla Puglia. Il popolare attore americano della soap opera Beautiful rimarrà nella regione, dopo il lockdown trascorso in Belgio dov’era impegnato in un tour teatrale. Il pubblico, che lo ha amato per 25 anni nei panni di Ridge Forrester, ha imparato ad amare anche il cantautore. E dopo l’addio a Beautiful, nel 2012, Ronn torna a recitare in un progetto internazionale, sul set della sua amata Puglia. Le riprese di “Viaggio a sorpresa”, cominciate ad agosto 2019 tra Fasano, Alberobello, Cisternino, Locorotondo e Monopoli, riprenderanno il 7 settembre. Una vera e propria cartolina della Puglia, che porterà in giro per il mondo le tradizioni, i colori, i sapori e gli odori della regione. Per presentare il progetto, la star americana incontrerà la stampa per un aperitivo venerdì 26 giugno, nello splendido San Lorenzo Boutique Hotel di Polignano a Mare.

Il film

Il film, coproduzione internazionale targata DevRonn Enterprises e Bros Group Italia di Tiziano Cavaliere, è stato presentato in anteprima alla 76^ Mostra del Cinema di Venezia. “E’ una storia che narra cosa accade quando un americano decide di vivere in Puglia - ci racconta Ronn -. Michael è un broker newyorkese, che abbandona tutto per vivere in questa splendida regione. Ma quando sta per realizzare il suo sogno, scopre che non tutto è come aveva immaginato….”. Parla essenzialmente pugliese la pellicola che verrà distribuita in tutto il mondo nel 2021: i ruoli principali sono stati affidati a Paolo Sassanelli, Totò Onnis, Fabio Cursio Giacobbe, Mayra Pietrocola, Pietro Genuardi. I bene informati parlano anche di una parte scritta appositamente per Lino Banfi, attore che incarna da sempre la pugliesità. Special guest l’attore e regista italoamericano Paul Sorvino, grande amico di Ronn. Il soggetto è firmato da Ronn Moss e Tiziano Cavaliere, la sceneggiatura è di Pietro Genuardi e Fabio Cursio Giacobbe, la regia è affidata a Roberto Iza Baeli, Direttore della fotografia Armando Barbieri. Durante l’avventura pugliese non mancherà l’intreccio sentimentale, un’altra delle sorprese alle quali andrà incontro Michael-Ronn. Una commedia romantica, che si farà apprezzare dal pubblico di ogni età, con un mix di dialoghi esilaranti tra inglese, italiano e pugliese.

Ronn Moss selezionerà le eccellenze pugliesi da inserire nel film. Aperti anche i casting

C’è ancora tempo per far parte di questo progetto che promuoverà l’immagine della Puglia nel mondo: Ronn Moss selezionerà personalmente alcune delle eccellenze pugliesi da inserire nel film, dall’agroalimentare alla moda, che non mancheranno di conquistare i mercati internazionali. Proprio come ha già fatto “Moss Wine”, il suo primitivo di Manduria: nato a Fasano lo scorso anno, oramai è distribuito in tutto il mondo. Ancora aperti anche i casting: per gli aspiranti protagonisti di Viaggio a sorpresa l’appuntamento è giovedì 16 luglio a Torino, presso l’Accademia Fashion T. Sempre a luglio, secondo appuntamento presso l’Apulia Film Commission.