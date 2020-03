Coronavirus, 'La Corrida' non va in onda. Mentre Amici e Ballando...

Coronavirus, 'La Corrida' di Carlo Conti non va in onda

La messa in onda de La Corrida, condotta da Carlo Conti, è stata annullata. Il programma di Rai1 slitta a causa del Coronavirus, dato che la presenza del pubblico in studio è un elemento fondamentale del programma. Il direttore Stefano Coletta ha deciso di inserire nel prime time di venerdì uno speciale di Porta a Porta per informare i telespettatori.

Coronavirus, i problemi de 'I soliti ignoti' di Amadeus

Nei giorni scorsi Repubblica aveva parlato dei problemi legati ai Soliti Ignoti, programma dell’access prime time di Rai1 condotto da Amadeus. Il direttore della prima rete della tv di Stato aveva rassicurato facendo sapere che i problemi organizzativi erano stati risolti in 48 ore. Secondo quanto riporta IlFattoQuotidiano.it "le difficoltà nel reclutare i concorrenti per la trasmissione record di ascolti sarebbero moltissime. I potenziali ignoti del Nord non possono partire, anche molti potenziali concorrenti del Sud Italia hanno deciso di cancellare la partecipazione".

Coronavirus: Amici, Ballando con le Stelle e i programmi senza pubblico

La seconda puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda venerdì sera senza il pubblico in studio. Discorso identico per Ballando con le Stelle. Le Iene, Barbara D'Urso, La domenica sportiva e Che tempo che fa già stanno andando in onda senza pubblico. La presenza di conduttori e ospiti sarà limitata alle misure previste, quindi mantenendo tra loro una distanza di almeno un metro.

Pechino Express 2020 in ogni puntata trasmessa su Rai2 avvisa i telespettatori con un cartello: “Il programma che va ora in onda è stato registrato prima dell’attuale emergenza sanitaria".