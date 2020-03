Coronavirus, influencer: "Non mi frega, uscirò finché non muoiono i giovani"

Coronavirus, l'influencer Victoria Tei prima dichiara che continuerà ad uscire fino a quando non morirà un giovane poi corregge il tiro e si scusa

Mentre i governi di Lombardia e Veneto chiedono la chiusura totale di ogni attività produttiva nelle due Regioni e spopola l'hashtag #iorestoacasa, c'è ancora chi non ha capito la gravità dell'emergenza Coronavirus salvo poi fare mea culpa. Victoria Tei, influencer da oltre 15mila follower su Instagram, in questi giorni ha mandato tramite le sue Storie sul social network un messaggio decisamente poco condivisibile.

Coronavirus, Victoria Tei: "Non e ne frega niente, continuo a uscire. Mi preoccuperò quando morirà un giovane"

In merito al Coronavirus la Tei ha dichiarato: "Io penso che a me non frega niente, io continuo a uscire. Quando morirà una persona di età tra i venti e trenta, quaranta, giovane e in salute, allora lì mi preoccuperò. Fino a quel momento i don't give a shit bitch (non me ne frega un c***o)". La Storia è stata condivisa poco dopo l'annuncio del premier Conte in merito all'estensione della zona rossa a tutta la Lombardia.

Coronavirus, Victoria Tei: "Chiedo scusa, non ero informata. Non merito le minacce di morte"

Il post ha ovviamente provocato una reazione piuttosto stizzita da parte degli altri utenti di Instagram preoccupati per l'emergenza Coronavirus (qui i numeri aggiornati su morti e contagio), che immediatamente hanno condannato l'influencer. Altri hanno invece esagerato arrivando ad insulti e anche minacce. Victoria Tei, resosi conto del pasticcio, ha quindi condiviso una nuova Storia per fare mea culpa: "Chiedo umilmente scusa per le parole che ho detto. Non avrei dovuto parlare non essendo informata, ho sbagliato al 100%". L'influencer si è giustificata affermando che al momento del post le notizie erano contrastanti. "Vi prego però di essere clementi, non merito le minacce di morte".