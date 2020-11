Spettacoli

Lunedì, 30 novembre 2020 - 10:28:00 Diodato, in una docu-serie la sua vita e la musica tra passato e futuro Il vincitore di Sanremo 2020 si racconta in esclusiva RaiPlay con un documentario in cui ha raccolto le sensazioni vissute nel suo viaggio attraverso l’Italia

Dal 29 novembre, in esclusiva su RaiPlay, è visibile “Storie di un’altra estate”, una docu-serie in cui Diodato, cantautore e vincitore del Festival di Sanremo, racconta la sua vita e le sue emozioni, attraverso le registrazioni fatte durante i live estivi degli scorsi mesi. Un’estate diversa, inaspettata, che ha stravolto l’Italia, le vite di tutti e la musica, e che diodato racconta parlando di sé, delle sue canzoni, degli incontri che l’hanno segnato. Intervengono, infatti, anche Manuel Agnelli, Rodrigo D’Erasmo, Daniele Luchetti, Ferzan Ozpetek e Michele Riondino, che parlano delle proprie esperienze condivise con Diodato. “Storie di un’altra estate è un altro bellissimo tassello che aggiungiamo alla nostra offerta originale” ha detto Elena Capparelli, Direttrice di RaiPlay e Digital, «e sono davvero lusingata che Diodato, in un anno così importante per la sua carriera che lo ha visto vincitore del Festival di Sanremo e del David di Donatello, arrivi su RaiPlay a raccontare la sua vita e la sua arte”. Le puntate, 8 da 15 minuti l’una, sono incentrate ogni volta su una diversa canzone dell’artista. Il documentario, regia di Francesco Di Giorgio, è disponibile da domenica 29 novembre in Box Set. Diodato Diodato è l’unico artista italiano ad aver vinto nello stesso anno il FESTIVAL DI SANREMO 2020 con “Fai Rumore” (doppio disco di Platino), il Premio della critica Mia Martini Sanremo 2020, il Premio Sala Stampa Radio Tv e Web Sanremo 2020 e il Premio Lunezia, il premio DAVID DI DONATELLO 2020, i NASTRI D’ARGENTO 2020 e il CIAK D’ORO del pubblico 2020 con “Che vita Meravigliosa” come “Migliore canzone originale”. L'8 novembre agli MTV EUROPE MUSIC AWARDS 2020 ha trionfato come “Best Italian Act”. Il 20 novembre è uscito il nuovo singolo, “Fino a farci scomparire” contenuto nel quarto album di inediti “CHE VITA MERAVIGLIOSA” (Carosello Records), certificato disco d’Oro.