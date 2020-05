Spettacoli

FRANCESCA CIPRIANI (INSTAGRAM) Francesca Cipriani in topless: è esplosiva, la mano non contiene il seno Francesca Cipriani è solita mostrare il suo fisico esplosivo su Instagram e durante la quarantena si è sbizzarrita con scatti seducenti e hot. Nell’ultima foto appare sdraiata su un prato fiorito, in topless, mentre gioca con le margherite. “M’ama, non m’ama, m’ama... 🌼 Oggi mi sono presa una pausa nella natura, dove tutto ha inizio... 💚” scrive la ex gieffina nella didascalia. La Cipriani copre il seno con le mani, ma è impossibile nasconderlo tutto. Lo scatto ha subito infiammato i followers che non hanno esitato a commentare. “Batti le mani” scrive maliziosamente un utente. “Sei una madre natura” commenta un altro. “Wow che belle trecce nei capelli e che belle unghie colorate cipry!!!!!” scrive un altro ancora, sottolineando implicitamente che lo sguardo non cade su quei dettagli. “Sei bellissima” si legge ancora.