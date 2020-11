Frasi a luci rosse della conduttrice. La tv si scusa per le espressioni "volgari". VIDEO

La co-conduttrice della trasmissione di calcio “Cartellino giallo” Veronica Bagnoli annuncia al pubblico che si tratta della penultima puntata con le “t... naturali”. Poi un annuncio bis: “Sono tornata single... quindi uc.... venite!”.

Teleromagna - spiegando che Veronica Bagnoli non sarebbe stata in studio nella puntata di lunedì 9 novembre e che avrebbe fatto un video di scuse con il pubblico - ha porto le sue scuse "con i telespettatori per i toni usati e le frasi pronunciate da Veronica Bagnoli nella puntata dello scorso 2 novembre di Cartellino Giallo. Tali battute, fuori luogo e non condivise con gli autori del programma, non sposano la linea editoriale dell'emittente che da decenni ha nella serietà e nell'autorevolezza due suoi pilastri fondamentali".

Veronica Bagnoli ha pubblicato un post sulla sua pagina Instagram in cui ha spiegato e si è raccontata a cuore aperto: "Come potete ben vedere il mio profilo è diventato tutto fuorchè interessante! Siete aumentati in modo esponenziale per la mia uscita di lunedì in trasmissione, apro e chiudo una parentesi, trasmissione SATIRICA in cui gli argomenti vengono trattati in modo leggero e simpatico. Se lo scandalo è rifarsi il seno mi permetto di sorridere, nel 2020 sono libera di scegliere di farlo, di non nasconderlo e anzi vi di dico di più di comunicarlo al mondo in modo ironico. Anche perché cari miei, non appena le aveste viste sareste stati i primi a fare domande! Sull’essere tornata single ho voluto calcare la mano, in un momento mio personale di rabbia, nervosismo e rancore. Nel tentativo di stimolare una reazione nell’altra persona mi rendo conto di essermi ferita e anche di aver ferito...l’unica persona che conta. Starmi vicino non è di certo facile, il mio passato pesa e dopo questa magari peserà ancora di più, sono imprevedibile, impulsiva e a volte non ragiono ma chi mi conosce sa quanto è stato difficile rinascere dopo i miei errori. Nel mio siparietto c’era semplicemente voglia di sdrammatizzare certi argomenti affrontandoli in modo molto ironico. Mi dispiace per le persone che non hanno capito e si sono soffermate solo su TETTE E UCCELLI ( frase detta nel 2001 al GF) Detto ciò capisco che i miei 6 anni di rinascita o ripartenza, faticosa, siano stati spazzati via da 1 minuto scarso di sciocchezze. BIGOTTONI, FEMMINISTE e POLITICALLY CORRECT chiedevi come mai vi arrivino in chat e nelle pagine che seguite certe cose, come dite voi ABERRANTI, evidentemente le seguite e vi interessano! La grandissima differenza tra me e voi è che sono vera, e scomoda e voi state vivendo il periodo storico migliore perché siete costretti a nascondervi dietro mascherine da COVID-19! FUGGIRE DA ME È PIÙ FACILE MA CHI RESTA ALLA FINE RICEVE INDIETRO LA VERA ME. (Che nessuno dei miei 36.000 follower conosce, eccetto uno) Grazie dell’attenzione e scusate la mia insolita “pesantezza”, ora siete liberi di cercare tette e culi in un’altra pagina!"

Poi Veronica Bagnoli ha pubblicato un video sempre su Ig: "È stata una settimana particolare dopo quello che ho detto lunedì scorso, quello che mi fa più arrabbiare è che la ressa frase detta da un uomo, con gli amici sia considerata divertente. Il mio caso, non è poi così un caso, ho ironizzato su tematiche di cui è sciocco avere vergogna, non sono scema e so che la differenza sta tutta in dove lo fai. In pochi siete interessati a chi sono, alla mia storia e a quella che sono diventata ora, chiaro non è divertente e non fa notizia. Nel corso della vita instauri rapporti, lavori, fatichi, convinci e volte non convinci ma dai il massimo sempre e io da questa storia ho avuto la prova che le parole hanno un peso, le offese hanno un peso ma le affronto a testa alta. Le cose passano, i post su Instagram vengono offuscati da post peggiori e quello che fai si dimentica, lo dimenticate voi, mente a me rimane solo un’altra cicatrice. SE DEVO CHIEDERE SCUSA A QUALCUNO PARTO DAI MIEI FIGLI, PERCHÈ A VOLTE DIMENTICO IL MIO RUOLO E VIVO UNA VITA DA VENTINOVENNE COMUNQUE COMUNE SONO TUTTO FUORCHÉ COMUNE, POI PASSO A LUI, CHE HO SICURAMENTE MESSO IN DIFFICOLTÀ, CHE NON MERITA L’ESPOSIZIONE CHE HA AVUTO E CHE RESTA PER ME SEMPLICEMENTE L’UNICA PERSONA NELLE BRACCIA DELLE QUALI MI SONO SEMPRE SENTITA A CASA! Non so se si può perdonare tanta leggerezza ma prendo ad esempio una frase che questa settimana mi è rimasta impressa: “Era tutta una rovina, ma bisogna demolire per ricostruire, sono sicura che esista un lieto fine, basta volerlo, non importa come cadi ma importa solo come ti rialzi, se non fai nulla ricorderanno solo la tua caduta, ma se recupero alla grande la cosa che più ricorderanno di te è come ti sei rialzato.”