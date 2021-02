Hotel Eufemia: la coppia dello scandalo fa pace a Non è la D'Urso

Hotel Eufemia: marito e moglie protagonisti del video virale hanno fatto hanno confermato la riconciliazione a Live - Non è la d'Urso

Grazia e Gianluca sono i due protagonisti dell'ormai celebre video girato all'Hotel Eufemia che è diventato popolarissimo sui social network. La storia dietro al filmato è piuttosto semplice ma alquanto stuzzicante. Gianluca ha ripreso la moglie Grazia insieme all'amante presso l'albergo di Isola delle Femmine, a pochi chilometri da Palermo, e ha poi condiviso il video su Facebook per far conoscere a tutti il tradimento. In pochissimo tempo il filmato è diventato virale e diventato argomento di discussione e spunto per numerosi meme.

Hotel Eufemia a Live - Non è la d'Urso: "Abbiamo fatto pace, ma non trovo un lavoro"

Ieri la coppia dell'Hotel Eufemia sono stati ospiti a Live - Non è la d'Urso, che ha registrato un incredibile picco di ascolti, e si sono riappacificati davanti a milioni di italiani. I due, mano nella mano, hanno raccontato alle telecamere: "Siamo sposati da 10 anni. Io ho notato qualcosa perché in alcuni giorni della settimana lei usciva vestita in maniera diversa. La mia vittoria è qui accanto a me, non l’ho perdonata da subito. Poi ho visto che c’era un reale pentimento".

Gianluca ha raccontato di aver trovato la moglie e l'amante "con il satellitare dell’assicurazione, ogni cinque minuti mi diceva la posizione della mia macchina". La stanza d'albergo in cui i due hanno consumato il tradimento è quella in cui Gianluca e Grazia hanno passato la prima notte di nozze. "Qui è dove mia moglie mi ha cornificato, ma l’amore alla fine trionfa sempre", ha raccontato l'uomo tradito. "Non riesco a trovare lavoro", ha poi confessato.